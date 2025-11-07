Weihnachtsmarkt-Stand in Essen sorgt für Aufsehen – absoluter Favorit unter den Besuchern

Die Weihnachtsmarkt-Saison für NRW ist offiziell eingeläutet worden – und zwar hat in Essen-Steele der 1. Weihnachtsmarkt dieses Bundeslandes am 2. November eröffnet. Auch DER WESTEN war am Sonntag bei der großen Eröffnung dabei und hat sich unter die Menge der Besucher gemischt.

Das Angebot ist vielfältig, rund 100 Stände bieten hier ihre Waren an. Neben Souvenirs und Handwerk – darunter auch Hütten, wo Gefängnis-Insassen ihre selbstgebastelten Präsente anbieten (hier mehr dazu) – ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Und hier scheint eine Hütte es den Besuchern besonders angetan zu haben.

Weihnachtsmarkt-Besucher küren klaren Favoriten

Neben den Klassikern wie Glühwein, Mandeln und Co. kommen viele insbesondere wegen des kostenlosen Bühnenprogramms gerne. Doch wenn sich der Magen meldet und der Hunger einsetzt, dann zieht es viele Besucher offenbar immer an den gleichen Stand. „Die Backkartoffel letztes Jahr waren sehr lecker – ich glaube das ist mein Highlight auf dem Weihnachtsmarkt“, meint Carolin Wilzcek gegenüber DER WESTEN, auch wenn sie dieses Jahr den Champignons mal eine Chance geben will. „Die dicke Kartoffel, die schmeckt mir besonders gut. Die Qualität ist immer gleich gut“, ist sich auch wenige Minuten später der 77-jährigen Jürgen Horst direkt sicher.

Und auch viele andere Besucher nennen auf unsere Nachfrage immer wieder den Kartoffel-Stand in unmittelbarer Nähe zur Bühne als ihren Favoriten. Daher haben auch wir dem „K wie Kartoffel“-Stand mal einen Besuch abgestattet. Wer auf Backkartoffel mit verschiedenen Toppings – seien sie herzhaft, deftig oder auch vegan – steht, der ist hier genau richtig. Luca Schmidt probiert die Backkartoffel mit Sauce Hollandaise und Röstzwiebeln gerade zum ersten Mal und ist regelrecht begeistert: „Echt lecker, war auf jeden Fall die richtige Wahl.“

Die Backkartoffel mit Pilzrahmsauce auf dem Steeler Weihnachtsmarkt. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Backkartoffel doppelt vertreten

Die klassische Backkartoffel mit Creme nach Wahl (Kräuterquark, Sauce Hollandaise oder Avocado-Knoblauch-Creme) gibt es für 6 Euro. Ansonsten gibt es das Angebot auch noch mit geschmorten Champignons in Rahmsauce – laut Mitinhaber Dominik Dietrich der Dauerbrenner – für 8 Euro. Zum identischen Preis wird die Kartoffel auch mit Original italienischer Bolognese vom Rind und Grana Padano gefüllt. Und das Beste: Das Gericht gibt es auch zum Mitnehmen.

In diesem Jahr hat die K-Kartoffel jedoch auch Konkurrenz bekommen, denn am Grendplatz, wo das „Eisenbahndorf“ steht, hat Michael Santuario seine Hütte aufgestellt. Hier gibt es die „Steeler Backkartoffel“. Bei dem Rentner gibt es die Backkartoffel für 4,50 Euro – je nach Topping werden 1 bis 3 Euro dazuberechnet.