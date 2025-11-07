Wichtige Warnung zum Weihnachtsmarkt Essen-Steele – Besucher merken es vor Ort direkt

In Essen-Steele weihnachtet es schon – am Sonntag (2. November) hat der erste Weihnachtsmarkt in NRW eröffnet. Bei bestem Herbstwetter – zumindest bis zum Nachmittag – reisten viele Menschen an, um mit dem möglicherweise ersten Glühwein diesen Jahres anzustoßen.

Vor der Anreise gaben die Veranstalter vom Initiativkreis City-Steele den Besuchern via Social Media einen gutgemeinten Rat mit auf den Weg: „Bitte nutzt zur Anreise den ÖPNV“. Wie gut beraten Besucher sind, diesen Tipp wirklich ernst zu nehmen, haben sie am Sonntag spätestens bei ihrer Ankunft gemerkt.

Weihnachtsmarkt-Besucher im Anreise-Stress

Die offizielle Adresse für den Weihnachtsmarkt in Essen-Steele ist: Scheidtmanntor 2, 45276 Essen-Steele. Offizielle Parkplätze oder Parkplatzshuttles gibt es nicht. Wer also mit dem Auto anreist, sollte viel Geduld haben, denn die Parkplatzsuche kann zu einem wahren Glücksspiel werden. Die Erfahrung musste auch Youri Neuhaus machen: „Es war auf jeden Fall um einiges voller als sonst. Wir mussten bestimmt ungefähr einen Kilometer weiter wegparken, aber damit muss man wohl leben“, berichtet er gegenüber DER WESTEN. Seine Schwiegereltern waren extra aus dem Münsterland angereist, um bei der Eröffnung dabei zu sein.

Auch Henry (34) habe eigenen Angaben zufolge über zehn Minuten gebraucht, um mit viel Glück eine Parklücke zu finden. Susanne und zwei Töchter wären beinahe schon wieder umgedreht: „So schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt, war vielleicht auch etwas naiv von uns. Wir hatten aber nicht mehr auf dem Schirm, dass heute auch verkaufsoffener Sonntag ist.“

Es gibt rund um den Weihnachtsmarkt zwar viele Seitenstraßen, doch die Parkplätze sind schnell vergeben. In der Steeler Innenstadt gibt es zudem einige Parkhäuser wie am Isinger Tor, Grendtor, Kaiser-Willhelm-Straße oder Käthe-Kollwitz-Straße. Alternativ empfehlen die Veranstalter auch einen der vielen Essener Park & Ride Parkplätze wie beispielsweise in Steele-Ost. Die letztem Meter können dann mit dem Nahverkehr überbrückt werden.

DIESE ÖPNV-Möglichkeiten hast du

Um dem Stress komplett zu entgehen, haben sich Lara (34) aus Bielefeld und ihre zwei Freundinnen, die jeweils aus Münster angereist sind, lieber direkt in den Zug gesetzt. Auch wenn sie dafür mindestens eine Stunde unterwegs waren. Der Steeler Bahnhof ist gut gelegen und von da aus sind es für Besucher nur noch wenige Gehminuten bis zum Weihnachtsmarkt.

Du erreichst den Weihnachtsmarkt in Essen-Steele am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, indem du bis zur Haltestelle „Essen-Steele“ fährst. Entweder nimmst du die Straßenbahnlinien 103 oder 109 oder die S-Bahn-Linien S1, S3, S9 sowie die Regionalbahnlinien RB 33 oder RE 49. Auch mehrere Buslinien wie 144, 164, 166, 170, 174, 177, 184 oder 194 halten dort. Ausführlichere Informationen zu den Nahverkehrsverbindungen erfährst du über mobil.nrw.

Innerhalb der Woche mag sich die Lage sicherlich etwas entspannen und entzerren, aber am Wochenende bleibt der Andrang voraussichtlich weiter hoch. Zumindest solange keine anderen Weihnachtsmärkte in NRW aufmachen. Im Ruhrgebiet eröffnen als nächstes der Weihnachtsmarkt in Duisburg (13. November) und dann der Weihnachtsmarkt in Essen und am Centro Oberhausen (14. November).