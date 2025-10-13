Anna-Carina Woitschack, Olaf Henning & Co.: Weihnachtsmarkt Essen-Steele macht es publik – DIESE Stars kommen

Mehr Party geht nicht: Damit ist natürlich nicht nur die häusliche Vorfreude auf die bald startenden Weihnachtsmärkte in und um NRW gemeint, sondern auch die Knüller-Bands, die dort auftreten sollen. So möchte beispielsweise auch der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele mit seinen winterlichen Hütten überzeugen.

Doch nicht nur das soll die Liebhaber der Winterzeit zum Jubeln bringen, sondern auch das musikalische Angebot. Nun verrät Organisator Leon Finger gegenüber DER WESTEN: Diese (Schlager-) Stars sollen die Menge zum Beben bringen.

Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Schlager-Stars ohne Ende – diese Promis kommen

Schon lange ist klar: Es wird wieder kälter und nasser – logisch, dass das nicht jedem gefällt. Doch Moment mal, die Zeit hat auch allerlei Vorteile! So kann man sich nämlich nicht nur gemütlich in Schal und Pulli kuscheln, sondern auch die Weihnachtsmarkt-Saison steht wieder bevor. Und das Beste: Sie startet auch in diesem Jahr schon richtig früh! Während der Weihnachtsmarkt am Centro in Oberhausen erst am 14. November die Pforten öffnet (>> wir berichteten), lässt Essen-Steele nicht lange auf sich warten und legt sogar noch eine Schippe drauf.

Dort geht’s schon am 2. November los – und zwar bis zum 4. Januar 2026! Kein Wunder, dass hinter den Kulissen schon jetzt alles auf Hochtouren läuft. Denn nicht nur die Leckereien für die Gaumenfreuden müssen abgestimmt werden, sondern auch das Musikprogramm steht. Und wie Organisator Leon Finger im Gespräch mit DER WESTEN verrät, warten echte Schlager-Highlights auf die Besucher. Kein Wunder, dass es schon vorab in den sozialen Netzwerken brodelt.

Eloy de Jong, Michael Holm, Jörg Bauch: Bist du schon im Schlager-Fieber?

Denn wenn Acts wie Eloy de Jong (bekannt durch Hits wie: „Hätt ich noch einen Tag“) am 22. November um 19.30 Uhr angekündigt werden, hagelt es (logischerweise) Unmengen von Likes und begeisterten Kommentaren auf Facebook. Und auch Michael Holm („Mendocino“ und „Tränen lügen nicht“) möchte zusammen mit Saskia Leppin („Das 5. Element“, „Das war so nicht geplant“) am 15. November um 19.30 die Menge zum Beben bringen.

Fans dürfen sich außerdem auf altbekannte Gesichter freuen: „Die Draufgänger“ werden nämlich am 2. November live auf dem Weihnachtsmarkt Essen-Steele performen. Und Anna-Maria Zimmermann („1000 Träume weit“, „Wer ist dieser DJ?“) steht am 8. November auf der Bühne, Jörg Bausch am 6. Dezember – beide ab 19:30 Uhr. Karnevalsstimmung kommt am 29. November auf, wenn das Stadtprinzenpaar um 18 Uhr eintrifft und danach „Die Räuber“ um 19:30 Uhr mit Liedern wie „Oben unten“ oder „Dat es Heimat“ loslegen.

Auch für die Kinder gibts was für die Ohren

Und das ist noch lange nicht alles. Leon Finger verrät nämlich gegenüber DER WESTEN weiter, dass auch „Olaf Henning, Anna-Carina Woitschack und Norman Lange“ bald für ordentlich Stimmung sorgen sollen. Wann genau, bleibt aber noch ein gut gehütetes Geheimnis. Geduld ist also angesagt für alle Schlager-Fans in Steele.

Für die kleinen Besucher gibt’s ebenfalls tolle Shows. Volker Rosin tritt am 9. November und 14. Dezember jeweils um 17 Uhr auf, Isa Glücklich kommt am 12. November und 29. Dezember zur gleichen Uhrzeit. Markus Becker sorgt am 13. und 14. Dezember mit einem neuen Lied für beste Unterhaltung – erst für die Erwachsenen, dann für die Kids.

Übrigens: Der Weihnachtsmarkt Essen-Steele selbst hat dann montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags geht’s sogar bis 21 Uhr, und sonntags öffnen die Buden von 13 bis 20 Uhr. Das Spektakel läuft bis zum 4. Januar 2026 – genug Zeit also, um ordentlich Weihnachtsstimmung, Glühwein & Co. zu tanken!