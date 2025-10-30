Irre Aktion auf dem Weihnachtsmarkt Essen – das hat es noch nie gegeben

Auf dem Weihnachtsmarkt Essen ist ein Glühweinstandbetreiber vergiftet worden. Ganz Essen rätselt, wer dahintersteckt. Doch nur im Spiel.

Denn in diesem Jahr findet der erste „Glühwein-Krimi“ auf dem Weihnachtsmarkt Essen statt. Dabei handelt es sich um ein neues Outdoor Escape Game, das in Zusammenarbeit von RuhrEscape GmbH und Essen Marketing GmbH (EMG) entstanden ist. Wer nicht nur den ein oder anderen Glühwein trinken möchte, sondern mehr Action sucht, der ist hier genau richtig.

Rätselspaß auf dem Weihnachtsmarkt Essen

„Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, den Besuch des Weihnachtsmarkts noch attraktiver und vielseitiger zu gestalten“, erklärt Nicola Schwedt den Ursprung der Idee für das Escape-Game. Die EMG-Projektverantwortliche verspricht: „Der ‚Glühwein-Krimi‘ ist eine wunderbare Art, Zeit mit Familie, Freunden oder Kollegen zu verbringen und gleichzeitig die einzigartige Atmosphäre des Internationalen Weihnachtsmarkts zu genießen.“

++ Weihnachtsmarkt-Hammer in Düsseldorf! Das hat niemand erwartet ++

„Beim ‚Glühwein-Krimi‘ tauchen die Teams an echten Schauplätzen zwischen Glühweinduft und Lichterglanz direkt in die Geschichte ein“, geht Maximilian Klar näher ins Detail. Der Geschäftsführer der RuhrEscape GmbH erklärt: „Es ist kein klassischer Escape Room, sondern ein interaktives Krimierlebnis, das den Weihnachtsmarkt von einer völlig neuen Seite zeigt – spannend, mit authentischen Charakteren und mit viel Humor und Tiefgang.“

Für den Rätselspaß auf dem Weihnachtsmarkt Essen braucht es ein Smartphone. Foto: Sebastian Campos/EMG

++ Müll-Wahnsinn nimmt kein Ende! Der nächste bittere Akt in Duisburg ++

So viel kostet das Spiel auf dem Weihnachtsmarkt Essen

Der Rätselspaß richtet sich an Gruppen von zwei bis 50 Spielenden, ist also auch geeignet für Team-Events und Weihnachtsfeiern. Zudem gibt es eine Version für Schulklassen ohne Alkohol. Für die rund 90-minütige Rätseltour werden bei Kleingruppen (2 bis 5 Personen) 29,95 Euro fällig.

Mehr Themen:

Für größere Gruppen gibt es Pakete zum Preis von 15 Euro pro Person (Schulklassen: 8 Euro), bei denen sich Teams untereinander duellieren können. Am Ende gibt es ein kostenloses Getränk für die Teilnehmenden. Ganz wichtig: Ohne Smartphone lässt sich das Spiel nicht spielen. Weitere Infos gibt es hier >>>