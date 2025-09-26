Weihnachtsmarkt-Stimmung in Essen schon im Oktober – Steeler Veranstalter sorgen für Überraschung

Bratwurst, Glühwein, reichlich Dekoration und der eine oder andere Karussellstand – schon bald eröffnen die Weihnachtsmärkte in ganz NRW. Und bereits jetzt freuen sich die ersten Fans auf diese besondere Zeit voller Glitzer und guter Stimmung.

Allerdings müssen die Weihnachtsmarkt-Fans nicht bis November warten, sondern können bereits im Oktober in Essen Glühwein trinken. Wann und wo? Das erfährst du HIER.

Weihnachtsmarkt in Essen: Vorglühen im Oktober

„Ich kann es kaum erwarten. Da dachten wir, wir können mal vorglühen“, freuen sich die Veranstalter von „Essen-Steele live“ in einem Video auf Facebook und blicken freudig in die Kamera. Und das wohl aus gutem Grund, denn aus den Worten werden nun Taten: Das „1. Steeler Vorglühen“ findet nämlich schon bald statt. So soll vom 10. bis 13. Oktober auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen gefeiert werden.

Und das Programm kann sich sehen lassen. Es gibt nicht nur Glühwein, wie es zum weihnachtlichen Vorglühen eben gehört, sondern auch Bratwurst und eine Gulaschkanone. Doch damit nicht genug: An allen Tagen gibt es nicht nur viel zu essen und trinken, sondern auch viel zu sehen.

DSDS-Finalist wird Menge zum Beben bringen

Es startet gleich mit dem „Duo Viva l’amour“ am ersten Tag, weiter geht es mit ihnen auch am Samstag und am Sonntag. Am Montag gibt es noch ein besonderes Highlight: die Wadenstedt Boys und als Hauptact Daniel Ceylan.

Der Sänger könnte vielen auch von DSDS bekannt sein, wo er 2014 im Finale stand. Dort verlor er jedoch gegen Aneta Sablik. Doch wer braucht schon Dieter Bohlen, wenn die Fans ihn auf dem Steeler Weihnachtsmarkt im Oktober zujubeln? Und die scheinen sich eben jetzt schon zu freuen, wie viele Kommentare zeigen.

So reagieren zahlreiche Fans mit einem Daumen Hoch oder einem roten Herz. Wenn auch du dich freust: Einfach den Stift zücken und schnell die Tage im Kalender eintragen und sich auf die (vor)weihnachtliche Zeit freuen!