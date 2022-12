Weihnachtsmarkt Essen: Riesen-Überraschung – damit hat niemand gerechnet

Schon bald steht Weihnachten vor der Tür und viele Menschen bringen sich in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt schon mal in Feststimmung. Die Eltern trinken Glühwein, während die Kinder einen Kinderpunsch schlürfen. Auch der Weihnachtsmarkt in Essen ist gut besucht, und bald könnte es noch mehr sein.

Denn laut einer Online-Abstimmung ist der Weihnachtsmarkt Essen der beste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Damit hat er sich gegen dutzende andere Weihnachtsmärkte aus ganz Deutschland durchgesetzt. Und selbst im europäischen Vergleich kann der Essener Markt sich sehen lassen.

Weihnachtsmarkt Essen der beste in Deutschland

Laut „europeanbestdestinations.com“ gibt es im Jahr 2022 keinen besseren Weihnachtsmarkt in Deutschland als den aus Essen. Die Plätze 2 und 3 belegen Trier und Leipzig. Der nächste Weihnachtsmarkt aus NRW kommt aus Aachen und liegt auf dem fünften Rang. Zugeben, in dem Ranking tauchen viele berühmte Märkte nicht auf, die sonst immer ganz oben mitspielen wie zum Beispiel der Dortmunder Weihnachtsmarkt oder der Cranger Weihnachtszauber in Herne.

So landet der Essener Weihnachtsmarkt auch im europäischen Vergleich mit großem Vorsprung vor seinen nationalen Konkurrenten. Rund 370.000 Menschen aus vielen verschiedenen Ländern haben ihn auf dem Internet-Reise-Portal auf Platz 6 gewählt. Auch wenn das Urteil überrascht, ganz verwunderlich ist es nicht. Immerhin hat der Essener Weihnachtsmarkt tatsächlich viel zu bieten.

Er erstreckt sich über die ganze Innenstadt von Essen. Für einen Besuch müssen Interessierte viel Zeit mitbringen, wenn sie alle 170 Stände besichtigen wollen. Von den Klassikern wie Glühwein, Mandeln und Karussells über Kunsthandwerk von Afrika, Weihnachtsschmuck aus Israel und einer Spezial-Kartoffel aus Peru ist alles dabei. Bis zum 23. Dezember haben Besucher Zeit, sich selbst noch einen Eindruck zu verschaffen.