Weihnachtsmarkt Essen: Plötzlich taucht Lotto-Chico mit seiner Freundin auf – diese Bilder sind unfassbar

Der allseits bekannte Lotto-Millionär Chico aus Dortmund ist abtrünnig geworden! Nach einem Besuch zuletzt auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt haben er und seine Freundin sich jetzt auf nach Essen gemacht, um dem dortigen Weihnachtstreiben einen Besuch abzustatten.

In einem Instagram-Video zeigt Chicos bessere Hälfte Candice jetzt, was die zwei auf dem Essener Weihnachtsmarkt so alles gemacht haben. Bei den Bildern könnte einem aber ganz anders werden.

Weihnachtsmarkt Essen: Chico auf Besuch

Unglaublich, was Chico und Candice auf dem Weihnachtsmarkt in Essen machen. Das dürfte wohl der Traum aller Geringverdiener sein. Wie Scheunendrescher probieren sie sich durch das gesamte kulinarische Angebot.

„Jetzt fressen wir uns durch den Essener Weihnachtsmarkt“, kündigt die Polizistin gleich zu Beginn des Videos an. Und das ist kein Spaß. Nicht so wie Chicos Antwort auf ihre Frage: „Was essen wir zuerst?“ Die lautet nämlich „Kaninchenohren.“

Chico und Candice im Fress-Rausch

Erst Blumenkohl im Teigmantel und dann folgt gleich eine echte Spezialität: Baumkuchen. Den hat Chico tatsächlich noch nie gegessen. Danach noch Reibekuchen mit Apfelmus. Zum Schluss nehmen sich die zwei außerdem Gurken und Erdbeeren mit Schokolade mit nach Hause.

„Was wir alles gegessen haben. Nur fettig. Aber lecker“, sagt Candice pappe satt. „Warum ist nicht jeden Tag Weihnachten?“, würde sich Chico wünschen. Zum Glück müsste man jetzt eigentlich sagen. Sonst würden Chico und Candice wahrhaftig nach Hause kugeln müssen.

Die Fans der beiden freuen sich sichtlich über das Glück der Zwei und geben gleich Tipps mit, was sie bei ihrem nächsten Besuch noch alles ausprobieren könnten. Andere sind jedoch nicht so froh darüber, den beiden bei ihrer Völlerei zuzusehen.

„Bei den Preisen muss man echt Millionär sein“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin das Video. Und auch ein Beamter sagt, ihm sei der Weihnachtsmarkt zu teuer. „Alles nur Abzocke.“