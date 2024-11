Weihnachtsmarkt Essen mit Hiobsbotschaft für Besucher – „Muss geschlossen bleiben“

Seit dem 15. November ist der Weihnachtsmarkt Essen geöffnet. Zahlreiche Fressbuden, Glühwein-Stände, Karussells und vieles mehr wurden bereits von den Besuchern in Augenschein genommen. Insgesamt 170 Stände gibt es zwischen dem Willy-Brandt-Platz und dem Flachsmarkt.

Zu den absoluten Highlights gehören 2024 auf dem Weihnachtsmarkt Essen die neue 20 Meter hohe Weihnachtspyramide mit Glühwein-Ausschank, der Verkauf der Peru-Kartoffel, der nun um einen weiteren Stand erweitert wurde. Oder aber auch das große Riesenrad, die inzwischen liebgewonnene „Plastik-Tanne“ sowie der Mittelaltermarkt und natürlich vieles mehr. Doch eines dieser Highlights musste nun kurzfristig geschlossen werden.

Weihnachtsmarkt Essen: Lichterrad muss geschlossen werden

Und zwar erreichte die Besucher die Hiobsbotschaft bereits am Dienstagabend (20. November) über die Social Media Kanäle. In der Facebook-Story des Weihnachtsmarkt Essens heißt es dort am Abend: „Das Lichtrad am Burgplatz muss leider Mittwoch und Donnerstag aus organisatorischen Gründen geschlossen bleiben!“, entschuldigen sich die Schausteller.

+++ Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Große Enthüllung kurz vor Eröffnung – DARAUF haben alle Besucher gewartet +++

In dem Riesenrad können die Besucher den Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt mit all seinen Farben und Leuchten von oben bewundern. Verantwortlich sind die Schaustellerbetriebe „Wilhelm+Söhne“ für die Attraktion. DER WESTEN wollte wissen, was genau der Grund für die kurzfristige Schließung ist und hat bei der Essener Marketing GmbH nachgefragt.

Mehr aus Essen: Tierheim vermittelt Hund – kurz darauf ist er tot

Personal hat die Grippe

„Das Personal hat eine Grippewelle erwischt und niedergestreckt“, erklärt EMG-Chef Richard Röhrhoff. Zu dieser Jahreszeit kein Wunder, immerhin nähern sich die Temperaturen im Ruhrgebiet immer mehr der Null-Grand-Grenze an. Die Schausteller seien aber vorsichtig optimistisch, dass der Betrieb des Lichterrads ab Freitag (22. November) wieder wie gewohnt laufen könne.

Noch mehr News:

Für gewöhnlich ist das Riesenrad immer sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags kann die Attraktion sogar eine Stunde länger besucht werden.