Weihnachtsmarkt Essen: Veranstalter lüften Geheimnis – DAS ist alles neu

Es wird (gefühlt) jeden Tag kälter und der Dezember rückt immer näher – doch bevor viele den Weihnachtsbaum aufstellen und der Weihnachtsmann an die Türe klopft, stehen erstmal die unterschiedlichen Weihnachtsmärkte in NRW vor der Tür. Und schon am 14. November öffnet der Markt in Essen seine Pforten.

Doch schon jetzt lüften die Veranstalter gegenüber DER WESTEN ein großes Geheimnis: Es gibt zahlreiche neue Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Essen. HIER erfährst du welche.

Weihnachtsmarkt 2025 in Essen: Neue Food-Stände – Details gelüftet

Ganze fünf Wochen lang können sich die Tausenden Besucher des internationalen Weihnachtsmarkts in Essen auf weihnachtlichen Glühwein-Zauber und allerlei Lichter freuen. Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – immerhin eröffnet der beliebte Markt in NRW seine Türen schon ab dem 14. November. Dann gibt es bis zum 23. Dezember für die zahlreichen Besucher allerhand zu trinken und zu essen.

Natürlich warten auf die Besucher des Weihnachtsmarkts in Essen zahlreiche Bratwurstbuden, Maronen und gebrannte Mandeln sowie zahlreiche Süßigkeitenstände. Doch damit nicht genug: Die Veranstalter haben gegenüber DER WESTEN verraten, dass es zahlreiche Neuheiten im Food-Bereich geben wird. So wird es unter anderem einen Stand geben, der Schafskäse im Fladenbrot anbietet, sowie einen, an dem es ab dem 14. November Milchreis-Bowls zu kaufen gibt.

Merch und Präsentkörbe: Das ist in diesem Jahr neu

Dazu gibt es einen neuen Marktstand mit niederländischen Kokosmakronen und einen mit gefüllten Pizzabrötchen. Außerdem dürfen sich Fans der türkischen Küche in diesem Jahr auf Manti – gefüllte Teigtaschen – und Puf Böreği, ein luftiges, frittiertes Gebäck, freuen. Doch damit nicht genug, denn nicht nur im Food-Bereich gibt es zahlreiche neue Stände, sondern eben auch woanders.

So wartet auf die Besucher ab diesem Jahr „ein Visit-Essen-Stand“, wie die Veranstalter gegenüber DER WESTEN verraten. Genau dort werden Merchandise-Artikel und unterschiedliche Geschenkartikel mit Bezug auf Essen verkauft. Und es kommt noch besser: Wie exklusiv gegenüber dieser Redaktion offenbart wird, gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Essen ab diesem Jahr einen neuen Stand für „Dekoartikel und individuelle Präsentkörbe“.

Somit ist klar: Ob herzhaft oder süß – auf dem Essener Weihnachtsmarkt ist auch in diesem Jahr für jeden Geschmack etwas dabei. Also dick einpacken, den Duft von Zimt und Glühwein einatmen und die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen.