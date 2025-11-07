Weihnachtsmarkt Essen 2025 – Termine, Öffnungszeiten & Highlights in der Stadt

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich die Ruhrgebietsstadt Essen wieder in ein festliches Lichtermeer. Der Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und winterlichen Gewürzen zieht durch die Straßen und lockt Besucher aus der ganzen Region. In Essen sorgen gleich mehrere Märkte in verschiedenen Stadtteilen für ein stimmungsvolles Angebot – vom internationalen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bis hin zum traditionellen Steeler Weihnachtsmarkt.

Hier erfährst du, wo die Weihnachtsmärkte in Essen stattfinden und alle wichtigen Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Parkmöglichkeiten. Außerdem verraten wir dir, welche Highlights dich auf den Weihnachtsmärkten in Essen erwarten.

Internationaler Weihnachtsmarkt Essen 2025

Der internationale Weihnachtsmarkt Essen gehört zu den größten und beliebtesten Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet. Vom 14. November bis 23. Dezember 2025 verwandelt sich der Kennedyplatz in ein funkelndes Winterdorf mit über 200 geschmückten Ständen. Besonders bekannt ist der Markt für seine kulinarische Vielfalt: Von klassischem Glühwein und Bratwurst über süße Crêpes bis hin zur beliebten peruanischen Kartoffel, einer gefüllten und frittierten Spezialität, die inzwischen an gleich zwei Ständen erhältlich ist.

Öffnungszeiten des internationalen Weihnachtsmarkts in Essen 2025

Der internationale Weihnachtsmarkt im Herzen von Essen findet rund um den Kennedyplatz, den Burgplatz und die Rathenaustraße statt:

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Volkstrauertag, 16. November 2025: 14:00 bis 21:00 Uhr

Totensonntag, 23. November 2025: geschlossen

Unser Tipp: Gute Parkmöglichkeiten bieten die Parkhäuser rund um den Limbecker Platz und das Rathaus-Center.

Highlights und Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Essens Innenstadt

An der Limbecker Straße erwartet Besucher ein Flachsmarkt mit Händlern, Schmieden und Gauklern. Jeden Dienstag und Donnerstag (18. November bis 18. Dezember 2025) gibt es von 11:00 bis 15:00 Uhr kostenlose Märchenstunden und Schmiedevorführungen. Mittwochs (3. bis 17. Dezember 2025) spielen „Die Musici“ von 17:00 bis 21:00 Uhr mittelalterliche Musik. An den Freitagen (21. November bis 19. Dezember 2025) sorgt der „Fröhliche Barde“ zwischen 16:00 und 22:00 Uhr für Stimmung bei Flux Weinturm und der Taverne. Samstags (15. November bis 20. Dezember 2025) dürfen sich Besucher auf Auftritte von „Die wirren Köpfe“ von 16:00 bis 22:00 Uhr freuen.

Ein besonderes Highlight ist das „WDR 2 Weihnachtswunder“, das vom 13. bis 17. Dezember 2025 auf dem Burgplatz stattfindet und Spenden für den guten Zweck sammelt. Für Teams bietet der rund 90-minütige „Glühwein-Krimi“ eine interaktive Abwechslung – spielbar auf Deutsch oder Englisch. Für Kinder gibt es bunte Karussells, Bastelaktionen und Märchenstunden.

Unser Tipp: Wer den Weihnachtsmarkt in Essen besucht, sollte sich die peruanische Kartoffel nicht entgehen lassen – ein kulinarisches Highlight auf dem Markt!

Ob mittelalterliche Stimmung auf dem Flachsmarkt, bunte Fahrgeschäfte oder süße Leckereien – auf dem Weihnachtsmarkt in Essens Innenstadt kommt jeder auf seine Kosten. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Essener Lichtwochen 2025 – Lichterglanz rund um den Weihnachtsmarkt Essen

Seit 76 Jahren öffnen zur Vorweihnachtszeit die Lichtwochen in Essen. Vom 26. Oktober 2025 bis 3. Januar 2026 entstehen in der Innenstadt strahlende Themenbilder rund um Essens Wahrzeichen. Über die Einkaufsstraßen ist ein Lichternetz gespannt und taucht die Wege zwischen den Ständen des Weihnachtsmarkts Essen in warmes Licht. Besonders beliebt bei Kindern ist der „Tierpark aus Licht„. Besucher können neben trompetenden Engeln und Sternenbögen auch funkelnde Rehe auf dem Kennedyplatz oder Elf Ulf auf dem Flachsmarkt bestaunen.

Auf dem Burgplatz lädt das 45 Meter hohe Lichtrad zu einer eindrucksvollen Fahrt ein. Besonders bei Dunkelheit ist eine Fahrt ein echtes Highlight und ermöglicht einen einmaligen Blick über Essens Innenstadt. Vom 26. Oktober bis zum 22. November 2025 ist das Lichtrad in Betrieb, bevor es dem „WDR 2 Weihnachtswunder“ weicht.

Das Lichternetz über dem Weihnachtsmarkt Essen – funkelndes Highlight der Lichtwochen. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Weihnachtsmarkt Essen-Steele 2025 – Tradition, Musik & drehende Tanne

Der 49. Steeler Weihnachtsmarkt öffnet vom 2. November 2025 bis 4. Januar 2026 und zählt zu den traditionsreichsten in Essen. Auch in diesem Jahr wird der Markt vom Initiativkreis City Steele e.V., unter anderem bestehend aus lokalen Handwerksbetrieben und Dienstleistern, organisiert. Auf dem Kaiser-Otto-Platz, Grendplatz und rund um das Scheidtmanntor erwartet Besucher eine gemütliche Atmosphäre mit Eisenbahndorf, WAZ-Weihnachtsbühne, Kinderkarussell und urigen Glühweinbuden.

Öffnungszeiten des Steller Weihnachtsmarkts Essen 2025

Der Weihnachtsmarkt in Essen Steele 2025 findet am Scheidtmanntor 2, in 45276 Essen-Steele statt:

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 20:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag: 13:00 bis 20:00 Uhr

Gastro-Stände haben Freitag bis Sonntag bis 22:00 Uhr geöffnet

Parken können Gäste des Weihnachtsmarkts Essen-Steele in den Parkhäusern der Innenstadt: Isinger Tor, Grendtor, Kaiser-Willhelm-Straße und Käthe-Kollwitz-Straße. Alternativ stehen viele Park & Ride Parkplätze zur Verfügung, von denen aus der Weihnachtsmarkt mit dem Nahverkehr gut zu erreichen ist.

Highlights auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Essen

Das Wahrzeichen des Steeler Weihnachtsmarkts ist die rund 15 Meter hohe „drehende Tanne“ auf dem Kaiser-Otto-Platz – Europas höchste sich drehende Nordmanntanne. Sie dreht sich zu jeder vollen Stunde für fünf Minuten bei weihnachtlicher Drehorgelmusik. Besucher können den Baum mit einer Spende von zwei Euro selbst zum Drehen bringen – der Erlös geht an die „Aktion Lichtblicke“ von Radio Essen, die Familien in Not in ganz NRW unterstützt.

Eröffnet wird der Markt am 2. November um 15:00 Uhr durch Oberbürgermeister Thomas Kufen, gefolgt vom Auftritt der originalen „Mühlbachtaler“ auf der WAZ-Weihnachtsbühne am Kaiser-Otto-Platz.

Neben der drehenden Tanne sorgen Almrauschpartys mit DJs und Live-Musik für echtes Après-Ski-Flair. Die Partys finden freitags und samstags von 19:00 bis 22:00 Uhr statt. Außerdem gibt es regelmäßige Quizabende, eine Fotobox, Kinderkarussells, einen Miniscooter, veganes Essen und Kunsthandwerk. Besonders beliebt ist das Eisenbahndorf auf dem Grendplatz mit historischen Lokomotiven – darunter eine Feldbahn-Dampflok von 1913 und ein detailgetreuer Nachbau des alten Bahnhofs Essen-Steele Süd. Besucher dürfen sich auf verkaufsoffene Sonntage am 2. November und 7. Dezember 2025 freuen.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele bietet nicht nur Angebote für einen gemütlichen Weihnachtsbummel: Auch Adrenalin-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen von Essen 2025

Neben den großen Märkten in der Innenstadt und in Steele, gibt es in Essens Stadtteilen weitere liebevoll gestaltete Weihnachtsmärkte. Im Südviertel, Werden, Rüttenscheid, Margarethenhöhe, Borbeck und Altenessen warten familiäre Atmosphäre, regionale Angebote und besondere Highlights. Abseits des großen Trubels laden die kleineren Märkte rund um die Innenstadt zum besinnlichen Weihnachtsbummel und gemütlichen Verweilen ein.

Weihnachtsmarkt in Essens Südviertel 2025

Bereits am 14. November 2025 öffnet der Weihnachtsmarkt im Essener Südviertel. Der Markt wird von der Händlergemeinschaft Kaufhaus Süd organisiert und endet am 16. November 2025. Entlang der Witteringstraße bis zur Ecke Ernastraße können Besucher für ein Wochenende den etwa 150 Meter langen Wintermarkt entdecken. In den Holzhütten und Foodtrucks werden Spielzeuge, Geschenke, Feinkost, warme Speisen und Glühwein angeboten. Einige der Läden des Kaufhaus Süd schließen für den Zeitraum des Weihnachtsmarkts in Essens Südviertel, um mit ihrem Stand am Wochenende dabei sein zu können.

Am Sonntagnachmittag tritt ein Gospelchor der Evangelischen Erlöserkirche zwischen 15:00 und 16:00 Uhr auf. Und auch Oberbürgermeister Thomas Kufen lässt sich den besinnlichen Wintermarkt nicht entgehen – am Samstag um 15:00 Uhr findet sein Besuch statt. Freitag öffnet der Markt von 16:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 14:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag von 14:00 bis 20:00 Uhr.

Weihnachtsmarkt Essen-Werden 2025

Traditionell öffnet der Weihnachtsmarkt in Werden am ersten Adventwochenende, vom 27. bis 30. November 2025. Auf dem Platz Werdener Feintuchwerke entsteht ein beschauliches Winterdorf mit kleinen Fachwerkhäuschen. Ob zum Glühwein trinken, stöbern oder naschen von süßen und herzhaften Leckereien – ein Besuch ist definitiv lohnenswert. Der Markt öffnet am Donnerstag und Freitag von 17:00 bis 22:00 Uhr, Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 20:00 Uhr.

Wintermarkt in Essen-Rüttenscheid

Vom 11. bis 21. Dezember 2025 lädt der Wintermarkt in Rüttenscheid zum gemütlichen Weihnachtsbummel ein. Etwa 18 festlich geschmückte Stände bieten Kunsthandwerk, Mode, Schmuck und regionale Spezialitäten an. Zu den Highlights zählen der Besuch vom Nikolaus am 6. Dezember 2025, sowie der verkaufsoffene Sonntag mit Kunstmarkt in der Villa Rü am 14. Dezember 2025.

Weihnachtsmarkt in Margarethenhöhe Essen

Am 30. November 2025, dem 1. Advent, öffnet der Weihnachtsmarkt Margarethenhöhe von 11:00 bis 18:00 Uhr seine Tore. Im historischen Ambiente des kleinen Marktes erwarten die Gäste handgefertigter Weihnachtsschmuck, Backwaren und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Eine beliebte Tradition, die auch in diesem Jahr wieder teil des Weihnachtsmarktes sein wird, ist die Weihnachts-Tombola – organisiert vom „Lions Club Kettwig-Auf der Höhe“. Die Lose können direkt auf dem Markt erstanden und die Gewinne mit nachhause genommen werden – jedes dritte Los gewinnt.

Süße Leckereien, heißer Glühwein und eine bunte Auswahl an Kunsthandwerken warten auf die Besucher des Weihnachtsmarkts in Essens Stadtteil Margarethenhöhe. Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Essen-Borbecks Weihnachtsmarkt 2025

Am 30. November 2025 findet der Weihnachtsmarkttag in Essen-Borbeck bereits zum 29. Mal statt. Der Viertel-Weihnachtsmarkt wird vom Initiativkreis Centrum Borbeck organisiert – die Buden betreiben Vereine, Schulen und Institutionen aus dem Stadtteil Borbeck. Besucher dürfen sich auf Glühwein, Musik und echtes Viertel-Flair freuen.

Weihnachtsmarkt Essen-Altenessen

Der Altenessener Adventsmarkt auf dem Forumsplatz, gegenüber des Allee-Centers, öffnet vom 14. November bis 27. Dezember 2025. Hier steht die große 14 Meter hohe Glühweinpyramide mit lebensgroßen Figuren im Mittelpunkt. Dazu gibt es kleine Fahrgeschäfte wie ein Kinderkarussell, ein buntes Musikprogramm und traditionelle Getränke bei Familie Hanowski-Walter.

