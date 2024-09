Weihnachtsmarkt Essen: Schock-Nachricht geht um – Veranstalter in Sorge

Die ersten Lebkuchen und Spekulatius sind schon in den Supermarkt-Regalen zu finden. Auch die Temperaturen gehen in der zweiten September-Woche ordentlich in den Keller. Es ist zwar noch etwas hin bis zur Weihnachtszeit. Doch der Weihnachtsmarkt Essen wirft jetzt schon seine Schatten voraus.

Anlass dafür ist ein Problem, mit dem die „Essen Marketing GmbH“ in diesem Jahr zu kämpfen hat. Doch das bietet Kurzentschlossenen jetzt eine „einmalige Chance“, wie der Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Essen verkündet.

Weihnachtsmarkt Essen erhält Schock-Nachrichten

Der Weihnachtsmarkt Essen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Er lockt nach Angaben der Veranstalter rund zwei Millionen Menschen jährlich ins Zentrum der Ruhrpott-Stadt. Im vergangenen Jahr wurde dem Essener Weihnachtsmarkt bei einer Umfrage sogar eine große Ehre zuteil (mehr dazu hier >>>).

Da sollten sich die Händler doch eigentlich um einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt Essen reißen. Aber wie der Veranstalter jetzt durchsickern lässt, gibt es rund zwei Monate vor dem Beginn (15. November) Probleme. „Auch große traditionelle Weihnachtsmärkte spüren die Krisen der Welt und vor allem persönliche Schicksale“, erklärt „Essen Marketing“ und weiter: „So haben einzelne Händler aufgrund von Erkrankungen und Geschäftsaufgaben ihre bisher sichere Teilnahme am Weihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt.“

„Seltene Chance“ auf Essener Weihnachtsmarkt

Obwohl die Bewerbungsfrist bereits am 30. April abgelaufen ist, haben Händler nun die „seltene Chance“ einen der freien Standplätze auf dem Kennedyplatz zu bekommen. Essen Marketing sucht dabei gezielt nach „Einzelhändlern mit klassischer Handwerkskunst, besonderen Geschenkideen, Kreativschaffende aller Art oder Spezialitäten aus der ganzen Welt.“

Wer die Chance nutzen will, kann sich per Mail (weihnachtsmarkt@emg.essen.de) oder Telefon (0201 8872057) beim Veranstalter melden. Bleibt die Hoffnung für alle Besucher, dass Ersatz für die ausgefallenen Stände gefunden und es keine Lücken auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt Essen geben wird.