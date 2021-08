WDR: Ludger Stratmann (†73) verstorben – Sender stellt Programm um! Jetzt ist es offiziell

Essen. Es geschah so plötzlich. Ludger Stratmann (†73) hatte sich eigentlich noch etwas vorgenommen. Wollte die Menschen noch einmal begeistern. Nicht mehr auf der großen Fernsehbühne im WDR. Dafür aber für mindestens sechs Abende in seinem Theater in Essen ein wenig Ablenkung schaffen in der schweren Corona-Zeit.

Doch es sollte nicht mehr sein. Ludger Stratmann ist von uns gegangen. Der Tod des beliebten Kabarettisten sorgt über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus für tiefe Bestürzung. Der WDR handelt sofort.

WDR trauert um Ludger Stratmann – und stellt das Programm um

Nach der traurigen Nachricht über den Tod des Kult-Komikers hielten Fans und Wegbegleiter inne. Tom Buhrow würdigte Stratmanns Lebenswerk als Arzt und Kabarettist: „Ludger Stratmann ist eine Ruhrgebietsikone – mit seinem originellen Kabarett hat er uns als Gastgeber im Herzen des Reviers erfolgreich und unnachahmlich Ruhrgebietstöne nahegebracht – auch weit über die Landesgrenzen hinaus“, so der WDR-Intendant und weiter: „Wir sind im WDR sehr traurig und bestürzt über seinen plötzlichen Tod, unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie.“

WDR-Intendant Tom Buhrow trauert um Ludger Stratmann. (Archivbild) Foto: dpa

------------

Das Leben von Ludger Stratmann:

Arzt und Kabarettist aus Bottrop

aufgewachsen in Essen

praktizierte bis 1998 als Allgemeinmediziner in Bottrop

Widmete sich dann seiner Bühnenkarriere als „der Doktor“

Eröffnete mit seinem Bruder Christian 1994 das Stratmanns Theater in Essen

Hatte über 15 Jahreseine eigene Comedyserie im WDR: „Stratmanns – Jupps Kneipentheater im Pott“

starb am 25. August 2021 in Bottrop

------------

Der Sender kündigte an, sein Programm am Freitag und Samstag zum späten Abend anlässlich seines Todes zu ändern.

So läuft am Freitagabend, 27. August, um 23.30 Uhr „Dem Pott sein Doktor“, ein Film über Stratmann. Um halb eins kommt „Doktor Stratmann: Bei mir ums Ecke“, um 01.15 Uhr dann „Zum Lachen ins Revier". Die dort geplanten Sendungen (Kölner Treff und „Erlebnisreise Osttirol“ entfallen.

Auch die Samstagnacht steht im Zeichen des Kabarettisten: Um 22.30 Uhr läuft „15 Jahre ,Stratmanns' - Das Beste aus Jupps Kneipentheater - Kabarett und Comedy mit Dr. Ludger Stratmann". Um 23.30 Uhr folgt „Dr. Ludger Stratmann: Solo – Kunstfehler. Heiteres medizinisches Kabarett“ und um 1 Uhr „Dr. Ludger Stratmann – Machensichmafrei, bitte“ (Erster Teil und zweiter Teil folgen aufeinander).

Es entfallen: „Die größten Schlager-Kulthits der 70er“, „Der tolle Schlagerabend“ und „Die Caroline Kebekus Show“.

Essen nach Tod von Ludger Stratmann in Trauer: „Verlieren große Persönlichkeit des Ruhrgebiets“

Auch Thomas Kufen verabschiedete sich mit einer emotionalen Nachricht von Ludger Stratmann.

Essens Oberbürgermeister Kufen würdigte das Lebenswerk von Ludger Stratmann. (Archivbild) Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa | Fredrik von Erichsen

„'Essen sein Doktor' ist leider verstorben“, leitete der Oberbürgermeister der Stadt Essen seinen Abschied bei Facebook ein und weiter: „Im Herzen unserer Stadt hat er nicht nur den Essenerinnen und Essenern, sondern seinem gesamten Publikum viel Freude und Heiterkeit geschenkt. Mit seinem feinsinnigen Humor war Dr. Stratmann ein guter Beobachter und hat seine Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes aus der Praxis gezogen.“

------------

Weitere Nachrichten aus der Region:

Oberhausen: Alte Dame mit Rollator wartet nichtsahnend auf den Bus – und wird plötzlich zu Boden getreten

Dortmund: Autofahrer fährt über rot – jetzt schwebt eine Frau in Lebensgefahr

Essen: Wichtige Verkehrsachse mitten auf der Rü gesperrt – darum halten HIER bald erst einmal keine Bahnen

------------

Kufen bedankte sich stellvertretend für sein künstlerisches Schaffen, sein ehrenamtliches Engagement und seine zahlreichen bildungspolitischen Projekte. „Mit ihm verlieren wir eine große Persönlichkeit des Ruhrgebiets, die uns mit Ecken und Kanten in Erinnerung bleiben wird.“

Weitere Reaktionen zum Tod von Ludger Stratmann findest du hier >>>

RTL dankt Corona-Alltagshelden

Neben dem WDR strahlt auch RTL am Wochenende ein besonderes Programm aus. Der Privatsender bedankt sich mit einer großen Live-Show aus Essen bei Corona-Alltagshelden. Mehr dazu hier >>>