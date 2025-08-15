Wahl-O-Mat mal anders – einmalige Chance für Essener zur Kommunalwahl

Vom Wahl-O-Mat dürfte wohl so gut wie jeder schon einmal gehört haben. Das Frage-und-Antwort-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) nutzen viele Wahlberechtigte, um zu schauen, welche Partei ihre Ansichten am ehesten vertreten.

Vor der Kommunalwahl in NRW hat die Universität Duisburg/Essen jetzt ein neues Tool herausgebracht. Essener dürfte das „Kommunalwahl-Navi“ besonders interessieren. Denn die Wahlentscheidungshilfe ist extra auf die Ruhrgebietsstadt zugeschnitten.

Kommunalwahl-Navi extra für Essener

Welche Partei soll ich bloß wählen? Vor dieser Frage stehen bei der Kommunalwahl in NRW am 14. September 2025 rund 434.000 wahlberechtigte Essener. Zur Entscheidungsfindung hat die Universität Duisburg/Essen für den 15. August den Start des „Kommunalwahl-Navis“ für Essen angekündigt.

++ Kommunalwahl in NRW rückt näher: Das sind die OB-Kandidaten in Essen ++

Das Besondere im Gegensatz zum klassischen Wahl-O-Mat: Neben einigen allgemeinen Thesen zu Politikfeldern rücken dabei auch kommunale Themen aus Essen in den Vordergrund. Die Parteien waren aufgefordert, sich im Vorfeld beispielsweise zu folgende Thesen zu positionieren.

Die Rüttenscheider Straße soll zur Einbahnstraße für Autos werden, mit Radverkehr in beiden Richtungen.

Die Planung zum A40-Deckel soll durch die Stadt Essen weiter vorangetrieben werden.

Die Stadt soll härter gegen Problemimmobilien und vernachlässigte Häuser vorgehen, um Verwahrlosung und Kriminalität vorzubeugen.

++ Essen: 257ers-Rapper Mike Rohleder packt aus – so kam es zu der OB-Kandidatur ++

Wahlberechtigte aus Essen können im Kommunalwahl-Navi für Essen schauen, wie sich die jeweiligen Parteien zu den lokalen Themen positionieren. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zum Wahl-O-Mat: Nach jeder These können die Nutzer sehen, welche Partei gerade bei ihnen am höchsten in der Gunst steht. Durch den Live-Stand können sie also schon vor der Schlussauswertung sehen, mit welcher Partei es die meisten Überschneidungen gibt.

Die gesamten Thesen der Kommunalwahl-Navis entstammen folgenden Politikfeldern:

BETEILIGUNG, DEMOKRATIE & GLEICHSTELLUNG

BILDUNG

FINANZEN & STEUERN

MIGRATION & INTEGRATION

SICHERHEIT & RECHTSSTAAT

UMWELT

VERKEHR

WOHNEN, SOZIALES, KULTUR

Mit dem spielerischen Moment hebt sich das Kommunalwahl-Navi laut Dr. Ray Hebestreit, der neben Dr. Julia Schwanholz, Raphael Moser sowie Prof. Dr. Norbert Kersting zum Projektteam gehört, von der „Konkurrenz“ ab. Ein Gamification-Ansatz, der womöglich auch eine jüngere Generation abholt.

++ Kommunalwahl 2025 in NRW: Wann, wo, wie? Alles Wichtige zur Wahl ++

Alles in allem sei das Ziel, „etwas gegen die sinkende Wahlbeteiligung zu tun, gerade bei den Kommunalwahlen“, so Hebestreit im Gespräch mit DER WESTEN.

Mehr Themen:

Das Kommunalwahl-Navi wurde bereits bei früheren Wahlen erprobt und für die Kommunalwahl in NRW weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Tool online:

Display content from app.voto.vote An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von app.voto.vote der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gleiches gilt für die Varianten aus Bochum, Oberhausen, Duisburg, Köln, Münster, Bielefeld und Paderborn.