VRR: ADAC kritisiert Preise für Bus und Bahn – doch jetzt droht die nächste Erhöhung

Der ADAC hat die Preis-Modelle für Bus und Bahn der Verkehrsverbünde VRR, VRS und Co. kritisiert.

Der Automobilclub deckte gewaltige Preisunterschiede für die Nutzung von Bus und Bahn in deutschen Großstädten auf. Ungeachtet dessen hat der VRR ab 2022 eine Erhöhung der Preise angekündigt.

VRR: Die Preise für Bus und Bahn steigen. (Symbolbild) Foto: Rupert Oberhäuser / dpa

ADAC kritisiert Preismodelle von VRR und Co.

In einer neuen Studie hat der ADAC die Preise für Bus und Bahn in 21 deutschen Großstädten unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis: Es gibt gewaltige Preisunterschiede. Vergleichbare Tickets kosten in manchen Städten teilweise doppelt so viel wie in anderen. So kostet eine Wochenkarte in Berlin etwa 36 Euro. Zum Vergleich: In München werden nur 17,80 Euro fällig.

Anderes Beispiel: Die Fahrradmitnahme im VRR-Gebiet kostet dich 3,60 Euro. In anderen Städten ist sie kostenlos.

----------------------

Das kostet die Bus- und Bahnfahren im VRR-Gebiet:

Kurzstrecke: 1,70 Euro

Einzelticket: 2,90 Euro

Tageskarte: 7,20 Euro

Wochenkarte: 29,50 Euro

Monatskarte: 79,20 Euro

Fahrradmitnahme: 3,60 Euro

----------------------

Der ADAC nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass die Preise für den öffentlichen Nahverkehr seit 2019 nur moderat angestiegen sind. Doch der VRR will die Preise jetzt anziehen.

VRR erhöht die Preise – trotz Rettungsschirm

So hat der VRR eine durchschnittliche Erhöhung der Ticketpreise um 1,7 Prozent ab dem 1. Januar 2022 beschlossen. Das begründet der Verkehrsverbund mit Einnahmeausfällen durch Corona und steigende Betriebskosten.

Zwar würde der finanzielle Einbruch durch einen Rettungsschirm von Bund und Ländern zumindest für 2020 abgefangen. Doch auch für die kommenden Jahre rechnet der VRR mit Auswirkungen.

„Bei der Preisgestaltung wird immer versucht, die Preise im Sinne eines sich ändernden Mobilitätsbewusstseins und auch der verkehrspolitischen Ziele zur Verkehrswende und zum Klimaschutz moderat zu halten“, teilte ein VRR-Sprecher mit.

----------------------

Weitere Themen aus der Region:

Geschäft in Essen wird Thema im Landtag – DAS ist der unfassbare Grund

Phantasialand verkündet Neuerung für Besucher – „Zum ersten Mal in der Geschichte“

Essen: Krankenpfleger aus Uni-Klinik schäumt vor Wut – „Unverschämtes Verhalten“

----------------------

VRR-Preis-Erhöhung: Das kommt auf dich zu

Heißt im Klartext: Einzeltickets werden zehn Cent teurer (Ausnahme: Kinder). Bären-Ticket, Semester-Ticket werden 1,7 Prozent teurer. Preise für das Schoko-Ticket für Schüler bleiben gleich.

Auch alle anderen Abos, etwa das Ticket 1000, werden „unterdurchschnittlich erhöht“.

Der VRR will außerdem eine Neuerung einführen, die viele Fahrgäste in dem großen Verkehrsverbund bereits lange gefordert haben: ein Ticket, das nach Luftlinienkilometern abgerechnet wird. Der VRR-eTarif soll bald nicht nur für Einzelfahrten, sondern auch in Abos integriert werden. (ak)