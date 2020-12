Vodafone in Essen: Kundin erhält merkwürdigen Anruf – „Was soll ich machen?“

Essen. Bei einer Vodafone-Kundin aus Essen haben am vergangenen Freitag alle Alarmglocken geschrillt. Grund dafür war ein Anruf, der bei Salma K. (Anm. d. Red.: vollständiger Name bekannt) einging.

Ein Techniker fragte nach einem Termin, um Probleme an der Vodafone-Leitung zu beheben. Gleich mehrere Dinge machten die Essenerin stutzig.

Handelte es sich wirklich um Vodafone-Mitarbeiter? (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Vodafone-Kundin aus Essen: „Komisches Gefühl“

Warum melden sich Vodafone-Mitarbeiter, wenn ich gar kein Problem gemeldet habe? Und ruft das Unternehmen wirklich noch um 19 Uhr seine Kunden an, um Termine auszumachen? Und warum fragen die nach meiner Adresse? Die müsste doch im System auftauchen.

Handelt es sich hier etwa um Trickbetrüger, die sich Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen wollten? Ihr Problem schilderte Samla K. in einer Essener Facebook-Gruppe und fragte andere Vodafone-Kunden um Rat. „Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei“, sagte die Essenerin und postete die Nummer, die sie angerufen hat. Ihre Frage: „Was soll ich machen?“

Essener warnen Vodafone-Kundin

Es stellte sich heraus, dass die Nummer zur Firma Telkotec aus Brilon gehört. Im Netz kursieren die unterschiedlichsten Bewertungen zu der Firma.

Viele Gruppenmitglieder warnen die Essenerin vor dem fragwürdigen Vorgehen. „Nie im leben würde ich da jemanden in unser Haus lassen – das kann nur ein Fake sein“, schreibt eine.

Das sagt Vodafone

Vodafone bestätigte, dass die Nummer zu Telkotec gehöre, das auch mit dem Unternehmen zusammenarbeite. Die Firma sei für Störungen zuständig und kontaktiere die Kunden, wenn eine gemeldet wurde, klärt ein Vodafone-Sprecher gegenüber DER WESTEN auf.

„Er schließe aber nicht aus, dass die Nummer für „Spoof-Anrufe“ missbraucht werden könnte. Dabei wird die Nummer auf dem Display ausgespielt und für kriminelle Dinge missbraucht. Sein Tipp: Nummer einfach zurückrufen. Entweder landet der Angerufene in einer toten Leitung oder halt bei Telkotec. Dann sei alles in Ordnung.

Das rät die Polizei

Die Polizei Essen teilte mit, dass die Nummer in Essen noch nicht wegen Trickbetrugs aufgefallen sei. „Grundsätzlich möchten wir davor warnen, unbekannten Anrufern persönliche Informationen weiterzugeben“, erklärte ein Sprecher der Polizei Essen und wiederholte den Vodafone-Rat: Auflegen und Kontakt zum Unternehmen herstellen.

Für den Angerufenen ist wegen der Manipulierungsmöglichkeiten bei Telefonnummern nicht direkt erkennbar, ob Trickbetrüger am Werk sind. „Daher raten wir: Bleiben Sie jederzeit misstrauisch.“

Salma K. blieb misstrauisch und rief die Nummer zurück. Den Hörer nahm an dem Abend allerdings keiner mehr ab. Am nächsten Tag stand dann aber tatsächlich ein Techniker von Telcotec auf der Matte, der sich ausweisen konnte und eine Vodafone-Jacke trug. Er habe neue Kabel zum Router verlegt, teilte die Essenerin mit. In dem Fall handelte es sich also nicht um einen Trickbetrug. (ak)