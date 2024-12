Tierheim Essen vermittelt Katze – zwei Monate später trudelt die Nachricht ein

„I’ll be home for christmas“, hoffen nicht nur Michael Bublé (49) und viele andere Stars – auch die Katzen und Kater in den Tierheimen in NRW wünschen sich ein Weihnachtswunder. Schließlich haben sie schon viel Leid und Trauer erlebt und warten jeden Tag sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Eine Samtpfote konnte sich genau deshalb freuen – doch nur zwei Monate später erreichte diese Nachricht das Tierheim Essen. Kein Wunder, dass viele Tier-Fans reagierten.

Tierheim Essen: Ehrliche Worte – so ging es nach Vermittlung weiter

Und auch der Kater selbst scheint etwas verwundert zu sein, denn er schaut mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera. Offenbar fragt er sich, warum seine neue Familie ihm einen Fotoapparat vor die Nase hält. Aber keine Sorge, der schwarze Samtkater muss nicht neu vermittelt werden – ganz im Gegenteil. Schließlich hat sich der Kater „sehr schnell in seinem neuen Zuhause zurechtgefunden“, teilt die neue Familie ihr Glück mit dem Tierheim Essen.

+++ Tierheim Essen nimmt Hunde-Schicksal mit – „Meine Güte“ +++

Sie verrät auch, dass der Vierbeiner ein neues Hobby hat: Wasser! Offenbar liebt er es, mit dem kühlen Nass zu spielen und beim Zähneputzen zu „helfen“. Außerdem ist zu lesen, dass der Kater einen neuen Namen bekommen hat, denn gleich zu Beginn der Nachricht heißt es: „Nach knapp zwei Monaten senden wir viele Grüße von Kater Pasley, der jetzt Olli heißt“.

Doch damit sind die Veränderungen für den ehemaligen Tierheim-Bewohner noch lange nicht abgeschlossen, denn er ist „seit ca. zwei Wochen Freigänger“. Und das offensichtlich mit viel Spaß und Freude – dennoch „kommt er immer wieder nach Hause. Er ist sehr menschenbezogen, sehr lieb und anhänglich und natürlich verspielt“.

Kein Wunder, dass die Familie angesichts all der guten Nachrichten beteuert: „Wir denken, er fühlt sich sehr wohl! Wir sind auf jeden Fall froh, dass er bei uns ist! Danke für die Vermittlung!“

Tierheim Essen: Fan-Freude wegen Katzen-Vermittlung

Und nicht nur die Familie freut sich über den tierischen Zuwachs, auch die Fans des Essener Tierheims sind begeistert. So schrieb ein Tier-Freund: „Wie schön, das zu lesen! Ich freue mich mit euch.“ Und ein anderer Katzen-Fan meinte: „Eine kleine Katzenseele sehr glücklich gemacht. Vielen Dank.“ Mit dieser Meinung waren sie nicht allein, denn ein dritter User textet: „Olli, der Glückspilz“.

Hier kannst du dir den Kater ansehen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Eines ist sicher – der Kater aus dem Tierheim Essen fühlt sich in seiner Familie mehr als wohl! Bleibt zu hoffen, dass auch die anderen Tiere schnell ein neues Zuhause finden und sich überall auf neue Abenteuer freuen dürfen.