Tierheim Essen erschüttert: „Kommt es uns nur so vor, oder wird es immer schlimmer?“

Dass die finanzielle Situation in den Tierheimen in NRW schwierig ist, dürfte für die meisten Tierliebhaber längst kein Geheimnis mehr sein. Viele Tiere, die ins Tierheim kommen, sind auf medizinische Unterstützung angewiesen – und diese ist natürlich nicht billig. Doch gerade in letzter Zeit häufen sich solche Fälle, wie man auch im Tierheim Essen feststellen muss.

Auf Facebook fragt das Tierheim: „Kommt es uns nur so vor, oder wird es immer schlimmer?“ Das Tierheim Essen berichtet, dass immer mehr Tiere abgegeben werden, die eine kostenintensive Behandlung benötigen. Mittlerweile ist das Tierheim „voll bis unters Dach“ und jeden Tag erhält es weitere Anfragen zur Abgabe von Haustieren.

Tierheim Essen berichtet von erschütternden Fällen

Dabei sind die einzelnen Fälle, die das Tierheim Essen als Beispiele nennt, nur schwer zu fassen. Kürzlich geriet ein junger Kater ins Tierheim, der aus dem Fenster gefallen ist. Glücklicherweise überlebte die Fellnase, jedoch musste der Kater wegen eines Beinbruches behandelt werden. Da die Behandlungskosten dem Besitzer zu hoch waren, landete die junge Katze im Tierheim, das nun für die Versorgung aufkommen muss.

Ein anderer Fall betrifft einen Hund, den deutsche Touristen aus dem Urlaub mit nach Deutschland brachten. Zuhause wurde festgestellt, dass der Hund ein neues Knie benötigte. Die Touristen wollten das Tier jedoch weder behalten noch die Versorgung bezahlen. Stattdessen brachten sie den Hund ins Tierheim Essen.

320 Fundkatzen im Jahr 2025

Auch Fundtiere werden zu einer immer größeren Belastung. Allein in diesem Jahr wurden knapp 320 Katzen als Fundtiere im Tierheim Essen abgegeben. Davon sind nur die wenigsten kastriert, und viele benötigen weitere essenzielle Behandlungen, für die das Tierheim aufkommen muss. Außerdem werden immer häufiger kranke oder alte Tiere abgegeben, da sich ihre Besitzer die anfallenden Behandlungen nicht mehr leisten können.

Im Tierheim Essen sind selbstverständlich alle Tiere willkommen, die notbedürftig sind. Jedoch muss sich das Tierheim „auch irgendwie finanzieren“, wie auf Facebook betont wird. Jegliche anfallenden Kosten werden vom Tierschutz getragen und das Tierheim ist auf Spenden angewiesen. Neben den alltäglichen Ausgaben stellen große medizinische Behandlungen daher eine enorme Belastung dar.

In dem Beitrag erinnert das Tierheim Essen ausdrücklich daran, dass es teuer werden kann, ein Haustier zu halten. Bevor man ein Tier adoptiert, sollte man sich unbedingt über die möglichen Kosten Gedanken machen – denn immer wieder landen Tiere im Tierheim, da sich die Besitzer die Tierarztkosten nicht leisten können. Wer das Tierheim Essen finanziell unterstützen möchte, findet alle relevanten Informationen auf der Website des Tierheims >>>.