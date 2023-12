Tierheim Essen nimmt Hund auf – sein Anblick ist kaum zu ertragen: „Tierquälerei“

Drolliger Blick mit weit aufgerissenen Augen, etwas pummelig und ein watschliger Gang: DIESE Bilder berühren die Herzen eines jeden Tierfreundes! Dabei ist der Anblick von Hund Emma eigentlich kaum zu ertragen. Der Vierbeiner aus dem Tierheim Essen sucht ein neues Zuhause.

„Warum tut man Tieren so etwas an?“ – diese Frage stellen sich die Mitarbeiter der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook teilten sie ein bewegendes Video von Emma. Der Hündin aus dem Tierheim Essen scheint es gar nicht gut zu gehen.

+++Martin Rütters unheimliche Begegnung im Tierheim Essen: „Ich scheiß‘ mir in die Hose“+++

Tierheim Essen: Hündin kann nicht mehr als 15 Minuten laufen

Auf dem ersten Blick mögen die Bilder putzig aussehen, doch sie sind ein echtes Problem. „Emma hat echt zu kämpfen, und das nur, weil manche Menschen das Kindchenschema bei Möpsen so süß finden und sie so züchten. Wir finden das gar nicht süß. Wir finden, das ist Tierquälerei! Aber dafür kann die kleine Emma ja nichts … die sucht jetzt einfach ein Zuhause. Und da wollen wir helfen!“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Mehr als 15 Minuten kann Emma nicht laufen. Rassebedingt bekommt sie kaum Luft. Doch damit nicht genug: Sie wurde fett gefüttert! Das verstärkt das Problem zusätzlich. „Es ist berührend, wie genügsam Emma das Tierheim akzeptiert. Die Kuschelzeiten sind für sie viel zu knapp bemessen. Bei Spaziergängen bemüht sie sich mitzuhalten… kann es aber nicht!“, heißt es weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Emma hatte bereits einen Bandscheibenvorfall

Dabei wäre Bewegung sooo wichtig für Emma! Die zehnjährige Hündin hatte auch bereits einen Bandscheibenvorfall, braucht mitunter deswegen ein ebenerdiges Zuhause. Außerdem muss sie oft raus. Ihr Wunschzuhause? „Ein ruhiges Verwöhnzuhause“, wie in dem Beitrag steht. Bleibt nur zu hoffen, dass Emma dies bald auch bekommt…