Tierheim Essen nimmt ausgesetztes Tier auf – fünf Jahre später gibt es ein großes Problem: „Muss dringend hier raus“

Das Tierheim Essen beherbergt nicht nur Hunde, Katzen und Kaninchen. Auch Schlange Nemo lebt dort – und ist einer der größten Sorgenkinder, wie Tierheim-Leiterin Jeanette Gudd gegenüber DER WESTEN betont.

Im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt ausgesetzt in Essen-Kettwig: Im Winter vor fünf Jahren (2020) wurde Tigerpython Nemo zusammen mit einer Boa in einer Styropor-Box seinem Schicksal überlassen. Ihr Zustand war wegen der Kälte kritisch. Die Boa hatte sogar eine Lungenentzündung. Im Tierheim Essen wurden die beiden Schlangen aufgepäppelt. Die Boa ist vermittelt. Der Tigerpython dagegen sucht auch fünf Jahre nach dem traurigen Fund immer noch nach einem neuen Zuhause.

Tierheim Essen: Nemo wird immer größer und größer!

Und so langsam, aber sicher wird Nemo für das Tierheim Essen zum großen Problem – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn er ist inzwischen von 80 Zentimeter auf über 2 Meter gewachsen. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange! Tigerpythons können bis zu 5 Meter lang werden.

„Wir haben ein extra Terrarium anfertigen lassen, was jetzt auch wieder zu klein ist“, erklärt Gudd. „Nemo braucht wegen seiner Größe dringend ein artgerechtes Zuhause bei Schlangenkennern. Er muss dringend hier raus.“ Zum einen, weil das Tierheim keinen Platz habe, zum anderen aber auch wegen der Kosten. „So ein Terrarium anfertigen zulassen, ist schweineteuer“, betont die Tierheim-Leiterin.

Welcher Schlangen-Freund möchte Nemo aus dem Tierheim Essen adoptieren? Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Nemo ist das „Sorgenkind“

Doch eben Nemos Größe ist es, was ihn so schwer vermittelbar macht. „Er braucht auch spezielle Lampen in seinem Terrarium. Das ist alles eine Kostenfrage. Und das macht ihn so ein bisschen zu unserem Sorgenkind. Den will keiner“, bedauert Gudd.

Das genaue Alter von Nemo ist unbekannt. Geschätzt wird es auf sechseinhalb Jahren. Tigerpythons können 25 bis 30 Jahre alt werden. „Der wird mal fünf Meter. Mit seiner Größe braucht er eigentlich einen Raum für sich“, sagt die Tierheim-Chefin. Immerhin ist Nemo gesund und wurde von einem Tierarzt durchgecheckt. Wer Interesse an Nemo hat, der kann sich hier beim Tierheim Essen melden.