Tierheim Essen findet Paket vor der Tür – der Inhalt macht Tierpfleger sprachlos

Es sind die Momente, die Mitarbeitenden im Tierheim Essen komplett den Stecker ziehen. „Und wieder mal sind wir sprachlos“, teilten die Tierpfleger nach einer üblen Entdeckung am Donnerstag (25. Juli) mit.

Wer glaubt, dass solche Dinge nur im Schutze der Dunkelheit geschehen, hat sich geschnitten. Es geschah nach Angaben des Essener Tierheims am helllichten Tag.

Tierheim Essen findet Paket und verzweifelt

Da stand er plötzlich vor dem Tierheim Essen – und das ohne Vorankündigung. Ein großer Karton, zugeklebt mit reichlich Gaffer-Tape. Die zahlreichen kleinen Löcher ließen schon das Schlimmste erahnen. Hier muss jemand etwas Lebendiges zurückgelassen haben. Die Zwei-Wort-Botschaft darauf ließ dann kein Zweifel.

„Flöhe Befallen“ stand da in übergroßen Buchstaben auf dem Karton. Der Inhalt sollte also nicht nur lebendig sein, sondern auch noch von Ungeziefern übersät. Als die Tierpfleger das Paket schließlich öffnen, schauten sie in zehn traurige Katzenaugen.

Tierfreunde entsetzt: „Unfassbar“

Die kleine Katzenfamilie sei direkt in die Tierklinik gekommen, weil es den Tieren gesundheitlich alles anderes als gut ging. „Wir räumen derweil mal wieder alles um, um Platz für die Süßen zu schaffen“, erklärte das Tierheim Essen.

Der Anblick der Tiere lässt Tierfreunde traurig zurück. „Wenn ich allein schon den zugeklebten Karton mit den minimalen Luftlöchern sehe. Unfassbar“, kommentiert einer bei Facebook. Viele können nicht verstehen, warum sie ihre Katzen nicht einfach kastrieren, um unkontrollierten Nachwuchs zu verhindern. „Menschen sind einfach nur schrecklich“, findet eine weitere Tierfreundin. „Gott sei Dank sind sie wenigstens abgestellt worden und nicht irgendwo am Müll-Container oder im Wald entsorgt worden.“ Lobend wurde auch erwähnt, dass vor dem Flohbefall gewarnt wurde.

Viele sind aber maßlos verärgert darüber, dass die Tiere einfach ohne Kommentar ausgesetzt wurden und fragen, wie dem Tierheim Essen angesichts der Situation am besten zu helfen sei.