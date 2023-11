Tierheim Essen lässt Interessenten abblitzen – „Ihr wollt ja gar kein Tier vermitteln“

Ein herzzerreißender Appell mit dem Titel „Ihr wollt ja gar kein Tier vermitteln“ auf Facebook erreicht aktuell die Tierfreunde des Tierheim Essen. Die Tierheimleitung steht in der Kritik, Interessenten für ihre Schützlinge abzuweisen. Doch steckt mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint?

Das Tierheim Essen hat sich dazu entschlossen, nicht alle Interessenten mit einem tierischen Freund nach Hause zu schicken. Dies sorgt für hitzige Diskussionen und Missmut. Doch die Hintergründe sind dramatischer, als es scheint. Hier sind einige der Geschichten, die das Tierheim Essen mit seinen Followern teilt.

Tierheim Essen lässt Interessenten abblitzen

Eine hübsche Katze mit Freiheitsdrang sucht ein neues Zuhause. Doch die Interessenten wohnen im fünften Stock ohne Balkon. Ein Dilemma, das Herz gegen Verstand ausspielt. Ein niedliches Katzenbaby, aber die Interessenten lehnen einen zweiten Welpen ab. Im Tierheim liegt der Fokus jedoch auf artgerechter Tierhaltung.

Ein Sportfan ist bezaubert von einem alten Hund, der jedoch keine Wanderungen und Joggingtouren mehr machen kann. Eine traurige Wahrheit, die nicht immer verstanden wird. Eine ältere Dame verliebt sich in einen quirligen Welpen, doch mit ihrem Rollator gestaltet sich das Gassi gehen schwierig. Ältere Hunde kommen für sie nicht infrage, da sie befürchtet, nicht lange Freude an ihnen zu haben.

Diese Situationen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Alltag des Tierheims. Die Vermittlung eines Tiers ist keine leichte Entscheidung. Die Mitarbeiter vom Tierheim Essen stehen vor der Herausforderung, das richtige Zuhause zu finden – und das erfordert Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen.

Hunderte Kommentare und Geschichten auf Facebook

Der Facebook-Beitrag des Tierheim Essen hat hunderte Likes, Shares und Kommentare ausgelöst. Eine dankbare Tierfreundin teilt ihre Erinnerungen mit den Worten: „Liebes Team in Essen, ich bin euch auch heute noch (also dem Team vor 14 Jahren) dankbar für die schönen Monate, die ihr mir mit Opi Gizmo geschenkt habt.“

Ein weiterer Unterstützer schreibt: „Insgesamt haben wir fünf Katzen aus dem Tierheim Essen, drei davon leben noch. Immer liebe Kontakte und ein freundlicher Austausch mit den Damen der Katzenabteilung und der Verwaltung.“

Wiederum ein kritischer Leser fordert: „Überdenkt bitte einmal eure Bedingungen! Der Mensch muss zum Tier passen, gar keine Frage. Aber einem Tier, was täglich mehrere Stunden allein ist, geht’s in der Familie trotzdem viel besser als im Tierheim.“

Tierheim Essen spricht Klartext

Das Tierheim Essen setzt auf Beratung und versucht, den Tieren das passende Zuhause zu vermitteln. Doch nicht immer ist das, was gefällt, auch das, was glücklich macht. Und nicht immer ist das, was man von einer Beratung hören möchte, einfach zu verkraften. Am Ende zählt: Man bekommt nicht das Tier, das man will, sondern das, das man braucht.

Mehr als eine Tiersuche ist es eine Herzenssache. Ein Tierheim ist keine Massenvermittlung, sondern eine lebensrettende Mission. Die Entscheidung, wer ein Tier adoptiert, ist nicht nur für das Tier, sondern auch für den Menschen von lebenslanger Bedeutung.