Tierheim Essen vermittelt Katzen-Omi – sie kommt postwendend zurück

Für viele Menschen ist es eine große Freude, Tiere aus dem Heim bei sich aufzunehmen und ihnen ein neues Zuhause zu schenken. Doch hin und wieder kommt es vor, dass die Tiere nicht lange bei dem jeweiligen Besitzer bleiben. Dieses Schicksal ist nun einer Katzendame des Tierheims Essen passiert.

Katzen-Omi Suri war bereits vermittelt und hatte ein neues Zuhause gefunden, in dem sie ihre Katzen-Rente genießen konnte. Doch plötzlich war Suri zurück im Tierheim Essen. Nun wird einmal mehr nach einem neuen Besitzer für sie gesucht.

Tierheim Essen bekommt Katzen-Omi Suri zurück

„Schrullig und alt“ – so beschreibt das Tierheim Essen Katzen-Omi Suri auf Facebook. Die Vierbeinerin hat aufregende Tage hinter sich. Nachdem sie bereits vermittelt worden war, ist sie in das Tierheim zurückgebracht worden. Der neue Besitzer kam mit ihr wohl nicht klar und gab sie wieder in die Obhut des Tierheims.

Suri ist 17 Jahre alt, gehört also schon zu den Katzenomis. Die europäische Kurzhaar-Dame ist nach einem kurzen Intermezzo zurück im Tierheim. Sowohl der kurzzeitige Besitzer als auch die Mitarbeiter des Tierheims haben sich das anders vorgestellt.

Die kleine, grau-getigerte Katze „benötigt zuverlässig die Medikamente für die Schilddrüse, da sie die Tabletten brav einnimmt, sollte das kein Problem sein“, wie das Tierheim Essen schreibt. Aufgrund ihres Alters brauch sie eine besondere Pflege – das ist durchaus anspruchsvoll.

Neues Zuhause für Suri gesucht

Nun ist die Katzendame erneut auf der Suche nach einem neuen Zuhause. „Wir suchen nun so schnell wie möglich eine neue Bleibe für die betagte Katzendame. Hier im Tierheim ist es viel zu stressig und das Zusammenleben mit anderen Katzen kennt Suri nicht“, so das Tierheim Essen. „Wie das so ist, mit älteren Ladys, weiß Suri ganz genau, was sie möchte und was nicht. Man könnte jetzt auch sagen, dass sie ein wenig schrullig ist. Aber sind wir das nicht alle? Zumal ihr auch die Hektik hier ordentlich zusetzt“, heißt es weiter.

Es geht nun darum, Suri schnellstmöglich zu vermitteln. Es handelt sich um eine „Notfall-Vermittlung“. So bleibt nur zu hoffen, dass sich schon bald ein neuer Besitzer für Suri findet, der sie dann auch langfristig bei sich aufnimmt.