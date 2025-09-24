Immer mehr Katzen-Babys im Tierheim Essen: „Lasst sie bitte kastrieren!“

Das Tierheim Essen vermeldet zuletzt vermehrt eine wachsende Anzahl an unkastrierte Katzen, ausgesetzte Kitten und trächtigen Katzen. Es appelliert an Halter, ihre Katzen unbedingt kastrieren zu lassen und verweist auf die „Risiken der unkontrollierten Vermehrung“. Die Leittragenden sind am Ende die Tiere und die vollen Tierheime.

Stress beim Tier, sogar gesundheitliche Probleme, Markierungsgestank in der Wohnung, tierische Angriffe und ungewollter Nachwuchs – das alles sind Folgen, mit denen Halter leben müssen, wenn sie ihre Tiere nicht kastrieren. Zudem ist der Freigang in Essen für unkastrierte Katzen laut Katzenschutzverordnung verboten. Doch viele halten sich einfach nicht dran und nehmen das Leid der Tiere in Kauf.

Wir zeigen dir hier die drei herzzerreißendsten Katzen-Fälle der jüngeren Vergangenheit aus dem Tierheim Essen.

Tierheim Essen beklagt immer mehr Kitten

Die Zahl der Fundtiere im Tierheim Essen ist scheinbar endlos. Erst am 15. September kamen zwei weibliche Findelkinder vom Storplatz im Südostviertel zu den Mitarbeitern. Zwei Tage zuvor fand man eine Katze am Parkfriedhof in Huttrop samt drei Welpen. Und am 11. September fand eine Katze aus dem Essener Wald im Freisenbruch samt sechs Welpen ihren Weg ins Tierheim.

Auch traurig: Noch mehr Katzen aus verwahrloster Wohnung! Tierheim Bochum verliert Kampf um Kitten

Am 6. September dann ein besonders schlimmer Fall. Zwei kleine Kater wurden in Essen-Steele an der Neuhollandt Straße in einer Box ausgesetzt. Das Tierheim wandte sich umgehend an „die Aussetzer“: „Die Katzen leiden unter einem starken Befall von Giardien, sie müssten sowohl die Elterntiere behandeln als auch die Wohnung desinfizieren.“ Die Dünndarm-Parasiten sorgen für Durchfall, Erbrechen und können unter anderem Welpen in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.

Eine besonders traurige Geschichte noch aus dem August. Hier kam am 31. August eine Katze samt Welpe von der Stankheitsstraße in Altenessen. Leider verstarb das Kitten schon kurz nach der Ankunft im Tierheim. Für die Mitarbeiter noch mehr ein Grund, um zum Appell anzusetzen: „Zeigt, dass ihr eure Katzen liebt und lasst sie bitte kastrieren!“ Dadurch hätte dieses tragische Schicksal sicher vermieden werden können.

Auch viele ältere Katzen im Tierheim Essen

Doch nicht Kitten und junge Mütter landen im Tierheim Essen. Auch alte Kater und Katzen werden hier immer öfter abgegeben – und das nicht nur einmal. Auch Omi „Suri“ musste bereits nach erfolgreicher Vermittlung zurück. Doch bedeutet das zu viel Stress für die betagte Dame. Zudem kennt sie das Zusammenleben mit anderen Katzen nicht und braucht Schilddrüsenmedikamente. Das Tierheim listet sie daher als absoluten Notfall. Denn mit 17 Jahren noch ins Tierheim zu kommen, ist wirklich kein schöner Lebensabend für ein Haustier.

Weitere Themen:

Ein absoluter Notfall sind auch June und Jonny. Die beiden kamen ins Tierheim, nachdem ihr Halter verstorben ist. Jetzt verstehen sie die Welt nicht mehr und sind ängstlich. June ist zudem übergewichtig und braucht nierenschonendes Futter und Johnny hat Diabetes. Das Europäisch Kurzhaar-Paar ist mit einem Alter von 10 Jahren ansonsten noch fit.