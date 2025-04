Tierheim Essen kämpft mit den Tränen – „Hat wirklich alles verloren“

Wer im Tierheim arbeitet, der braucht nicht nur ein großes Herz für Hund, Katze, Maus & Co. – sondern auch ein dickes Fell, um viele schreckliche Schicksale verkraften zu können. Gefühlt vergeht kaum ein Tag, an dem kein Vierbeiner ohne tragische Leidensgeschichte in die Obhut der Pfleger gegeben wird.

In den sozialen Netzwerken teilen die Tierheime häufig die traurigen Schicksale ausgewählter Tiere – um ein neues Zuhause für sie zu finden oder um auf Missstände in der Tierhaltung aufmerksam zu machen.

Ein aktueller, herzzerreißender Fall führt dabei nach Essen. Im Tierheim der Revierstadt lebt Katze Katinka, die bereits mehr ertragen musste, als man ihr selbst mit sieben Katzenleben zumuten möchte. Ihr Anblick bricht dem Essener Tierheim das Herz, wie die Pfleger auf Facebook schreiben.

Tierheim Essen: Katzen-Schicksal geht unter die Haut

„So sieht eine Katze aus, die alles verloren hat“, schreibt das Tierheim Essen – und postet ein Bild von Katinka im Netz. Eingekuschelt im Arm einer Mitarbeiterin, die Pfote vor das Gesicht gelegt. Die Details, die das Tierheim darunter schildert, gehen unter die Haut.

„Katinka ist 15 Jahre alt und leider blind“, teilt das Tierheim mit. Ihre Vorbesitzerin konnte sich aufgrund einer Erkrankung nicht mehr um die Katze kümmern – und gab Katinka sowie deren Katzenschwester Suse im Essener Tierheim ab. Der Zusammenhalt der beiden Tiere war gerade für die blinde Katinka ein wichtiger Stützpfeiler im Alltag.

Doch dann entdeckte man ein Karzinom in Suses Maulhöhle – ausgerechnet an einer Stelle, an der kein operativer Eingriff möglich ist. Das Fressen wurde für Suse so gut wie unmöglich – „schweren Herzens musste Suse erlöst werden“, so das Essener Tierheim. Ein Verlust, der nicht nur den Pflegern wehtut. Für die blinde Katinka brach ebenfalls eine Welt zusammen.

„Katinka hat somit alles, wirklich alles verloren“, erzählt das Tierheim Essen von den Folgen. „Durch die Erblindung fällt es ihr auch sehr schwer, sich zu orientieren und in der fremden Umgebung zurechtzufinden. Suse hat ihr die Sicherheit gegeben.“

Letzte Chance für Katze Katinka?

Die letzte Hoffnung: Katinka soll auch ohne Augenlicht noch die Chance auf friedvolle letzte Lebensjahre bei einer Pflegestelle bekommen. „Dort ist dann zwar auch alles neu, aber vielleicht gibt es einen Menschen, der sich viel um Katinka kümmern kann“, wünscht sich das Essener Tierheim.

Wenn nach einer Vorkontrolle alles als passend eingestuft wird, will das Tierheim Katinka diese Möglichkeit geben. Viel mehr Negatives soll das Tier nicht mehr ertragen müssen – weshalb es auch keine Umsetzung „um jeden Preis“ geben soll.