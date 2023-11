Tierheim Essen mit Hilferuf! Katze mit toten Kitten im Bauch – ihr Schicksal ist kein Einzelfall

Bereits vor Monaten hat das Tierheim Essen Alarm geschlagen, weil ihre Räumlichkeiten aus allen Nähten platzen. Die Tierpfleger wissen nicht mehr wohin mit den Tieren und täglich kommen neue arme Vierbeiner hinzu. Vor allem Katzen und Kater kommen oftmals in einem erbärmlichen Zustand zu ihnen.

Das Problem ist, dass sich die Katzen viel zu schnell vermehren und die Halter am Ende nichts mehr von ihnen wissen wollen. Doch laut dem Tierheim Essen gibt es eine ganz simple Lösung.

Tierheim Essen mit Hilferuf: Kastriert eure Katzen

Es sind Zeilen, die wohl aus tiefster Verzweiflung heraus verfasst wurden. Doch das Tierheim Essen wird nicht müde, immer und immer wieder an den Verstand der Halter zu appellieren. Sie machen auf ein wichtiges Thema aufmerksam: die Kastration von Katzen und Katern.

„Wir müssen also davon ausgehen, dass die potenten Katzen, die bei uns im Tierheim landen, einfach nur ungeliebt und überflüssig sind. Warum sonst nimmt der Besitzer schlimme Erkrankungen und sogar den Tod des Tieres in Kauf?“, heißt es in dem emotionalen Post auf Facebook. Denn aus medizinischer Sicht gebe es kein Argument, das gegen eine Kastration sprechen würde.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Katzen würden Gefahr laufen an einer Gebärmuttererkrankung bei Nicht-Behandlung zu sterben und bei Freigang nicht nur schwanger, sondern oft auch mit zahlreichen Krankheiten zurückzukehren. Aber auch für Kater habe die rollige Phase heftige Auswirkungen: „Wusstet ihr, […] dass die Jungs sich prügeln bis aufs Blut? Im Hormonrausch den Straßenverkehr nicht im Blick haben und zuhauf überfahren werden?“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Tragische Schicksale

Dieses traurige Schicksal ereilte zuletzt erst vier junge Kater, die nun vom Tierheim Essen wieder aufgepäppelt werden müssen. Noch schlimmer habe es eine schwangere Katze erwischt. „Sie hatte tote Welpen im Bauch und musste Not kastriert werden. Zuvor wurde sie jahrelang vom Nachbarskater gedeckt, Welpen bessern die Kasse ja ein wenig auf“, heißt es.

Noch mehr News:

Während ein Kaiserschnitt mitunter 1.000 Euro kosten könne, sind die Kosten für eine Kastration deutlich geringer. Laut der neuen Gebührenordnung der Tierärzte (GOT) gilt für Kater ein Preis von etwa 30 bis 120 Euro. Wer eine weibliche Samtpfote besitzt, muss mit Tierarztkosten von etwa 60 bis 170 Euro rechnen.