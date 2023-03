Tierheim Essen schlägt Alarm: Diese beiden Vierbeiner sollten gar nicht in der Einrichtung sein

Das Tierheim Essen bittet um Hilfe. Zwei Notfälle mit beinahe identischem Schicksal bereiten den Mitarbeitern Sorge. Dabei handelt es sich Kobold und Buddy.

Beide Kater sind nach Angaben des Essener Tierheims nicht gut aufgehoben. Denn beide leiden an Diabetes. Im Falle von Buddy ist das sogar der Grund, warum er im Tierheim landete. „Seine Menschen wollten sich nicht länger damit befassen“, teilten die Mitarbeiter mit. Im Gewusel der Artgenossen in der Einrichtung seien beide Kater komplett fehl am Platz.

Tierheim Essen stößt an seine Grenzen

Das Problem: Der Zucker lasse sich unter dem Stress im Tierheim nicht vernünftig einstellen. Die Tierpfleger sind davon überzeugt, dass es in Ruhe und Geborgenheit eines neuen Zuhauses deutlich besser klappen könnte. Das sei „eben die beste Medizin“.

Daher sucht der Tierschutzverein Menschen, die bereit wären, die chronisch kranken Kater aufzunehmen. Allerdings getrennt. Denn die beiden Kater kennen sich gar nicht. Im besten Fall hätte der oder die neuen Besitzerinnen bereits Erfahrungen mit Diabetes bei Katzen und geht einem geregelten Tagesablauf nach. Damit alles passt sei noch eine weitere Voraussetzung wünschenswert.

Tierheim Essen will Kater behandeln

Denn nach Angaben der Mitarbeiter hätten beide Kater „so einige Baustellen“. Kobold sei etwa sehr schlecht zurecht gewesen, als er aufgefunden wurde. Eine erste Zahn-Operation habe der Kater nun hinter sich. Doch es würden noch weitere Eingriffe nötig sein.

Selbst wenn die beiden Kater vermittelt würden, sollen weiterhin Behandlungen im Tierheim Essen stattfinden. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn die neuen Besitzerinnen bestenfalls in der Nähe wohnen. Du möchtest den beiden Vierbeinern ein Zuhause schenken? Dann melde dich doch am besten gleich beim Tierheim Essen unter der Nummer: 0201/8372350 oder per Mail an th-info@tierheim-essen.org.