Essener bringt verletzte Katze ins Tierheim – was dann passiert, versetzt Mitarbeiter in Rage

Was die Mitarbeiter des Tierheims Essen da mitansehen mussten, ist selbst für langjährige Angestellte ein absoluter Tiefpunkt! Das Tierheim Essen ist für die Vierbeiner da, die es schwer im Leben hatten und haben. Viele Tiere wurden ausgesetzt, misshandelt oder aus Überforderung abgegeben.

Umso schlimmer aber, was jetzt das Team durchstehen musste. Die Geschichte fängt mit Kater Amigo an, der am 10. Januar im Essener Stadtteil Frohnhausen aufgegriffen wurde. Er konnte nicht richtig laufen, wurde auch deshalb ins Tierheim in die erfahrenen Hände der Tierpfleger gebracht. Was sie dann sahen, versetzte sie aber in Rage…

Essener bringt verletzte Katze ins Tierheim

Das Social-Media-Team des Tierheims Essen erläutert die verfahrene Situation, schreibt: „Am Abend haben wir leider auch nicht die Möglichkeit, Tiere hier zu behandeln. Die Finder erklärten sich bereit, mit Kater Amigo in die Klinik zu fahren. Ungünstigerweise hat er sich vor der Türe aus der Transportbox befreit und ist in Panik weggelaufen.“

Man habe anhand des ausgelesenen Transponders immerhin ermitteln können, um wen es sich handelt. Doch ein Problem bleibt: „Wir kommen nicht an die Besitzer. Die Registrierung informiert die Tierhalter nur, wenn diese das Tier auch vermisst gemeldet haben. Amigo irrt nun verletzt und nicht in seinem Stadtteil umher.“ Dann die unmissverständliche Bitte: „Liest hier vielleicht der Tierhalter mit? Bitte melden Sie sich doch bei uns im Tierheim.“

Besitzer von Kater gesucht

Andere Tierfreunde sind völlig geschockt von der Situation, schreiben ihre Wut, Enttäuschung und ihren Frust von der Seele. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Oh mein Gott, wie furchtbar! Hoffe, er wird gefunden und kann versorgt werden.“

„Das darf doch nicht wahr sein, dass, wenn ein Tier mit einem ermittelten Halter gefunden wird, dieser nicht benachrichtigt werden ‚darf‘, weil der Besitzer keine Vermisstenmeldung gemacht hat.“

„Tut mir leid das zu sagen, aber dann hattet ihr bei Tasso einen Sch…Mitarbeiter am Telefon. Schwarze Schafe gibt’s überall. Ich habe schon so oft von Nicht-Vermissten den Chip ausgelesen und eine Sichtung gemeldet, da gab es keine Probleme und die Besitzer wurden informiert.“

„Schon schlimm genug, dass er wieder entwischt ist!“

Bleibt zu hoffen, dass die Fellnase schon bald wieder gefunden und endlich behandelt wird…