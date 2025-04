Hund in Essen sucht neues Zuhause – plötzlich stürmen 30 Kinder ins Tierheim

Tierheimmitarbeiter aus Essen brauchen dickes Fell, denn sie bekommen viele schreckliche Schicksalsschläge ihrer Schützlinge mit. Umso schöner ist es wohl, wenn es anstelle von Leid und Trauer gute Neuigkeiten für die Vierbeiner gibt.

Grund zur Freude gab es jetzt auch, als plötzlich 30 Kinder in das Tierheim in Essen stürmten. Dort kam es zu einem ungewöhnlichen Kennenlernen. Doch was hat es damit auf sich?

Essen: besonderes Kennenlernen für Gantu

In einem Facebook-Post verkünden die Mitarbeiter des Tierheims in Essen: „Gantu durfte in der letzten Wochen endlich in sein neues Zuhause umziehen“. Doch das war offenbar längst nicht alles.

+++ Auch interessant: Tierheim Essen kämpft mit den Tränen – „Hat wirklich alles verloren“ +++

„Da seine neuen Menschen Gantu mit auf die Arbeit nehmen dürfen, fand im Vorfeld ein Kennenlernen der anderen Art statt“, heißt es in dem Post des Essener Tierheims weiter. Eine Schulklasse mit 30 Kindern besuchte den Rüden, „um den neuen Mitschüler persönlich kennenzulernen“. Die Begegnung hätte offenbar kaum besser laufen können.

+++ Passend dazu: Hund aus Tierheim Essen findet neues Zuhause – dann nimmt das Drama seinen Lauf +++

So lief das Kennenlernen ab

Nach Angaben der Mitarbeiter des Tierheims in Essen hat Gantu alle Herzen im Sturm erobert und wird schon bald die Schulbank drücken. „Jetzt kannst du mal zeigen, dass auch ein Hund aus dem Tierheim Streber sein kann“, heißt es in dem Post weiter.

Hier mehr lesen:

Von dieser Geschichte aus Essen sind zahlreiche Tierfans hellauf begeistert. Unter dem Post kommentieren sie: „Gantu, hört sich aufregend an, dein neues Leben mit Family und Mitschülern. Ich freue mich so für dich!“, „Klingt ja nach vielen Streicheleinheiten.“ und „Das ist einfach nur wunderbar. (…) Gantu bekommt Lesen und Schreiben beigebracht und die Kinder Verantwortung.“