Tierheim Essen nimmt Hunde-Schicksal mit – „Meine Güte“

Zahlreiche Hunde fristen im Tierheim Essen ihr Dasein. Sie alle hoffen auf ein neues Für-immer-Zuhause. Einige Vierbeine sind jedoch als „Notfälle“ gekennzeichnet. „Frodo“ ist einer von ihnen.

Der niedliche kleine Kerl versteht die Welt nicht mehr. Auf einer Facebook-Seite schreibt das Tierheim Essen regelmäßig aus der Perspektive der Tiere – in diesem Fall aus Frodos Perspektive. Und da heißt es: „Ey, die haben mir hier gesagt, dass Schopfhunde total begehrt sind … Halllooooo, ich bin aber immer noch hier!“

Tierheim Essen: Schopfhund „Frodo“ hat schon viel erleben müssen

Frodo lebt aktuell zusammen mit zwei weiteren Hunden in einer Pflegestelle des Tierheims Essen. Sein bisheriges Leben war kein schönes. Der schwarz-weiße Mix-Schopfhund, knapp neun Jahre alt, hatte einiges zu erdulden, wurde schlecht gepflegt. Auf der Webseite des Tierheims erzählt er seine Geschichte selbst: „Meine Güte, was ich schon alles erlebt habe, oder sollte ich sagen, was ich in meinem Leben nicht erlebt habe…?“

+++ Tierheim Essen vermittelt Katze – eine Woche später bekommen die Mitarbeiter Post +++

Da der Vorbesitzer Frodo nie so gepflegt hat, wie es für einen Schopfhund nötig gewesen wäre, sieht sein Hautbild schlimm aus. Die Behandlung wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Einen Herzfehler hat Frodo obendrein. Er ist recht unsicher, braucht klare Strukturen. Frodo kann aber auch mal alleine zu Hause bleiben, verträgt sich mit Artgenossen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierheim Essen: Das braucht Hund Frodo

So sehr wünscht er sich ein neues Zuhause – aber diesmal eines mit Menschen, die sich mit der Pflege von Schopfhunden auskennen und sich des Aufwands bewusst sind. Wer es sich vorstellen kann, Frodo bei sich aufzunehmen, kann online oder telefonisch Kontakt zum Tierheim Essen aufnehmen.

Mehr Themen:

Auch ein anderes Hunde-Schicksal bewegt aktuell viele Menschen. Auf der Autobahn A1 war der Schock groß, als man plötzlich einen ausgesetzten Hund fand. Jedoch war sein Leidensweg damit nicht vorbei. Hier liest du die ganze Geschichte.