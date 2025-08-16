Tierheim in Essen erhält nach einem Jahr Post – die Bilder sind eindeutig

Na, das sind doch Bilder, die man gern sieht! Immer wieder haben die fleißigen Mitarbeiter aus dem Tierheim in Essen mit schlimmen Schicksalen zu tun. Ob ausgesetzte Hunde oder misshandelte Katzen – die Liste der üblen Taten ist leider recht lang. Umso schöner, wenn es auch in die andere Richtung geht.

Denn vor einem Jahr wurde Hund Tarzan erfolgreich vermittelt. Ein erster, wichtiger Schritt in Richtung eines normalen Lebens für die Fellnase. Oft genug aber auch keine Garantie darauf, denn nicht selten kommen neue Halter trotz aller Bemühungen nicht mit frisch vermittelten Tieren klar. Hier im Fall vom Tierheim in Essen ist es aber ganz anders!

Tierheim in Essen erhält nach einem Jahr Post

Wie das Social-Media-Team vom Tierheim in Essen auf Facebook mitteilt, geht es Hund Tarzan richtig gut! Mit frischen, schönen Fotos zeigt die neue Halterin des Vierbeiners, dass alles im Lot ist.

„Hallo, liebes Tierheim-Team! Könnt ihr euch noch an mich, den kleinen Tarzan, erinnern? Ich bin jetzt ein Jahr bei meinem neuen Frauchen und bei meinen neuen Hundekumpels und wollte euch einmal sagen, dass es mir sehr gut geht“, heißt es im Beitrag.

Und weiter: „Ich bin ein bisschen busy. Hier gibt es einfach so viel zu tun und es wird nie langweilig. Ich bin immer on tour, habe quasi schon fast komplett Deutschland gesehen. Frauchen ist beruflich sehr viel unterwegs und nimmt uns alle immer mit! Ich war am Meer, in den Bergen und den Wäldern. (…) Frauchen sagt immer, ich bin ein kleiner Wirbelwind und ein kleiner Fresssack. Geht einfach nichts über gutes Essen!“

„So schön hast du es!“

Auch andere Tierfreunde freuen sich über Tarzans neues Leben. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Das sind immer wieder super Nachrichten!“

„Wie schön geschrieben – er ist total glücklich!“

„Wünsche dir noch ein langes Hundeleben, du Süßer!“

Klar ist: Dem Vierbeiner wird es wohl auch künftig an nichts fehlen. Schon gar nicht an Abenteuer in der Natur …