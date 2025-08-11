Listenhund von S04-Star Moussa Sylla kommt ins Tierheim Essen – „Unverantwortlich“

Ein ziemlich ungewöhnlicher Fall für das Tierheim Essen! Seit dem 5. August ist Hund „Ghosty“ in der Notobhut – und das aus einem ziemlich traurigen Grund: Sein Herrchen will den American-Bully-Rüden offenbar nicht mehr haben.

Und das Herrchen ist angeblich auch kein Unbekannter: Wie die „WAZ“ berichtet, soll es sich um den FC Schalke 04-Profi Moussa Sylla handeln. Der Topstürmer der Knappen wolle offenbar den sogenannten Listenhund nicht mehr. Doch was ist der Grund?

Hund „Ghosty“ hat berühmtes Herrchen

Laut der „WAZ“ ist „Ghosty“ bereits seit einem Jahr immer mal wieder bei einer Mülheimerin, die sich um den Vierbeiner kümmert. Doch seit Juni, nachdem sie den Hund aus dem Privathaus des Fußballprofis abgeholt habe, habe sie nichts mehr von dem Schalke-Profi gehört.

+++Witz-Angebot für Schalke-Star Sylla: Knappen-Bosse reagieren direkt+++

Die Betreuerin habe letztendlich „Ghosty“ dann im Tierheim Essen abgegeben, weil sie ihn selbst nicht behalten könne. Mittlerweile habe ihn das Tierheim dem zuständigen Ordnungsamt in Düsseldorf gemeldet, wo der Fußballprofi wohnt. Die Behörde werde nun den Fall prüfen und auch den Besitzer kontaktieren.

„Die Situation ist sehr verworren“

Ein Problem gibt es wohl aber noch. „Nach unserer Einschätzung gibt es keinen Zweifel, dass in ihm sehr viel American Staffordshire Terrier steckt, er also als Listenhund einzuschätzen ist“, erklärt das Tierheim Essen gegenüber der Zeitung. Zusammengefasst bedeutet das, dass „Ghosty“ in diesem Fall nur mit behördlicher Erlaubnis gehalten werden dürfte.

Mehr News für dich:

„Die Situation ist sehr verworren“, sagt die Vorsitzende des Essener Tierschutzvereins und fügt hinzu: „Unverantwortlich, was hier passiert.“ Welche überraschenden Informationen der „WAZ“ noch vorliegen, kannst du >>>hier nachlesen.