Hund „Robert“ lebt seit fast 7 Jahren im Tierheim Essen – jetzt ist es passiert

Das Ziel eines jeden Tierheims ist die zeitnahe Vermittlung der Tiere in ein gutes Zuhause. Doch die Realität sieht oftmals anders aus. Hunde, Katzen und Co. warten teilweise Monate oder sogar Jahre darauf, dass sich der passende Mensch für sie interessiert.

Zu ihnen gehörte auch Robert aus dem Tierheim Essen. Der Hund verbringt schon fast sein ganzes Leben dort. Mit zwei Jahren kam der Rüde in das Tierheim Essen, zuvor war er im Tierheim in Berlin. DER WESTEN durfte den Vierbeiner selbst einst persönlich kennenlernen und freut sich nun umso mehr, dass Roberts Geschichte offenbar nun ein Happy End gefunden hat.

„Robert“ zieht aus dem Tierheim Essen aus

Sein Blick ist zum Dahinschmelzen, brav tollt er mit den Tierpflegern umher – kurz gesagt: Robert ist einfach ein aufgewecktes Bürschchen zum Verlieben. Und dennoch wurde der Hund zum traurigen Dauergast im Tierheim Essen. Leider interessierte sich kaum einer für den Vierbeiner, sodass ein Jahr ums andere verging.

Bis jetzt! Am Sonntag (20. Juli) hätte Robert seinen 7. Jahrestag im Tierheim Essen feiern sollen, aber es kam anders. „Dank der lieben Alex, die sich schon viele Jahre um Robert kümmert, darf er dieses Jubiläum in seinem eigenen Zuhause feiern. Alles Gute in deinem eigenen Zuhause Robert und vielen Dank Alex“, verkünden die Mitarbeiter freudig auf Social Media.

Happy End für Robert

Zugegebenermaßen hatte Robert schon so seine kleinen Baustellen. Zum einen macht ihm körperlich seine Arthrose und natürlich das fortschreitende Alter zunehmend zu schaffen. Zum anderen zeigte er zu Beginn vor allem gegenüber Männern ein aggressives Verhalten. Doch mit viel Training bekamen die Mitarbeiter den Hund immer mehr in den Griff und Robert wurde zu einem richtigen Schmusehund. Auch aufgrund seiner Rasse, Robert ist ein American Staffordshire Terrier, war die Vermittlung wegen der hohen Auflagen schwierig.

Aber all das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn seine neue Besitzerin liebt Robert – und zwar mit all seinen Ecken und Kanten. Auch viele Tierliebhaber freuen sich mit dem Hund und lassen liebe Worte in den Kommentaren zurück. „Alex hat Robert adoptiert??? Das ist die schönste Nachricht des Jahres! Mein Herz geht auf“ oder „Ich glaube, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk seines Lebens, möge er doch ein richtig schönes Zuhause gefunden haben, in dem er noch lange bleiben darf“, heißt es beispielsweise.