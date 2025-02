Tierheim Essen vermittelt Hund – vier Jahre später schlägt das Schicksal zu

Das Schicksal von Dackel-Hündin Roxy aus dem Tierheim Essen treibt nicht nur Tierliebhabern die Tränen in die Augen. Der Vierbeiner wurde erfolgreich vermittelt, hatte ein liebevolles zuhause. Doch vier Jahre später schlug das Schicksal (erneut) erbarmungslos zu. Nun ist Roxy wieder auf der Suche nach Dackel-Freunden, die sie bei sich aufnehmen.

Roxy leidet im Tierheim Essen. Jeden Tag. Die Pfleger tun alles, was in ihre Macht steht, damit es der zwölfjährigen Dackel-Dame gut geht. Doch ein „echtes“ zuhause ersetzen, können auch die Tierheim-Mitarbeiter nicht. Deswegen muss die Dackel-Dame so schnell wie möglich vermittelt werden.

Tierheim Essen: Roxy „versteht die Welt nicht mehr“

Roxy ist seit Anfang Januar 2025 im Tierheim Essen. Sie lebte vor vier Jahren schon einmal dort. Ihr erster Besitzer war verstorben. „Dann ist sie von uns vermittelt worden und hatte das Paradies auf Erden“, betont Tierheimleiterin Jeanette Gudd gegenüber DER WESTEN.

Doch wieso ist Roxy nach vier Jahren erneut im Tierheim Essen gelandet? Der traurige Grund: Auch ihre zweite Besitzerin verstarb! „Sie versteht jetzt die Welt nicht mehr, dass sie wieder hier ist“, sagt Gudd. „Sie war bei ihrem vorherigen Zuhause die Prinzessin und leidet hier sehr, ist den ganzen Tag am Heulen.“ Weil es Roxy so schlecht geht, darf die süße Dackel-Hündin tagsüber im Büro bei den Tierheim-Mitarbeitern sein. Auf der Homepage des Tierheims ist sie als „Notfall“ gelistet.

Dackel-Dame Roxy aus dem Tierheim Essen versteht die Welt nicht mehr. Wer schenkt dem Vierbeiner ein neues Zuhause? Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

„Ein zauberhafter Hund“

Roxy braucht ein ruhiges Zuhause ohne Kinder und ohne weitere Tiere – und mit Menschen, die viel Zeit für sie haben. „Sie ist Dackel pur, sehr eigensinnig und stur. Roxy sucht sich ihre Menschen auch so ein Stück weit aus. Also sie mag noch lange nicht jeden, aber wenn sie jemanden mag, dann ist sie ein Goldstück, total verschmust und anhänglich“, weiß die Tierheim-Leiterin.

Weil die Vorbesitzerin sich so gut um den Hund kümmerte, sei er auch gut erzogen. „Roxy ist wirklich ein zauberhafter Hund“, schwärmt Gudd. Wenn du Interesse an Roxy hast und ihr ein neues Zuhause schenken möchtest, dann findest du hier die Kontaktmöglichkeit.