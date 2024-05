Tierheim in Essen: Hund vom Schicksal gezeichnet – keiner will ihn haben!

In den Tierheimen in NRW warten zahlreiche Hunde, Katzen und andere Kleintiere auf ein Zuhause. Dabei haben es junge Welpen und vor allem Rassehunde deutlich leichter als Hundesenioren. Aber auch für eine andere Gruppe von Vierbeinern ist es schwierig, ein neues Zuhause zu finden: die mit einer Behinderung oder Handicap.

Auch im Tierheim in Essen wartet eine solche Hündin auf ein neues Zuhause. Doch ihre Vergangenheit macht es ihr nicht leicht.

Tierheim Essen: Französische Bulldogge mit Handicap

„Na, wo sind die Frenchie-Fans?“, fragt das Tierheim in Essen seine Community auf Facebook. Im Tierheim warten gleich drei Französische Bulldoggen auf ein neues Zuhause. Eine hat es besonders schlimm erwischt. Bella kam als Fundhund mit einer Kopfschiefstellung und einer vorgefallenen Vulva ins Tierheim. Ihre Krankenakte sei dick wie ein Buch, so die Tierschützer. Unter anderem hat sie nur noch ein Auge, ist taub und bekommt ständig Medikamente gegen ihre Allergien.

All diese Einschränkungen haben der Hündin jedoch nicht die Lebensfreude genommen. Auf Facebook sieht man in einem Video, wie die süße Hündin herumspringt, als wäre nichts. “Gesucht wird nun eine Pflegestelle, die Bella als Hund wahrnimmt und sich nicht an ihrem Aussehen aufreibt“, schreibt das Tierheim in Essen.

Zwei weitere Frenchies

Neben Bella gibt es in dem Tierheim auch noch zwei weitere französische Bulldoggen, die auf ein Zuhause warten. Bereits Anfang März war DER WESTEN vor Ort und besuchte die beiden. „Die beiden sind ursprünglich sichergestellt worden wegen schlechter Haltung“, erklärte Tierheimleiterin Jeanette Gudd gegenüber der Redaktion. Die beiden sind aufgeweckt, verspielt und verschmust – doch da die Rasse als Qualzucht bekannt ist, müssen die beiden Vierbeiner ihr Leben lang mit Handicaps leben. Wir berichteten hier über das Duo.

Trotz der Baustellen sind die drei Hündinnen fröhlich, verspielt und verschmust. Auch in den Kommentaren drückt die Community den drei Frenchies und vor allem der gehandicapten Bella die Daumen, schon bald ein neues Zuhause zu finden.