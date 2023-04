Tierheim Essen hat die Schnauze voll – „Ist für uns eine Katastrophe“

Die Mitarbeiter im Tierheim Essen haben ohnehin alle Hände voll zu tun. Jetzt schlagen sie Alarm.

Das Team des Tierheim Essen arbeitet stets am Limit: Tagtäglich bringen Menschen ihre Tiere aus den unterschiedlichsten Gründen vorbei: Kein Platz oder kein Geld mehr, sind nur zwei Gründe, die Haustierbesitzer dazu bewegen, ihren Vierbeiner abzugeben.

Tierheim Essen klagt über zu viele tragende Katzen

Doch aktuell stehen die Mitarbeiter des Tierheim Essen vor einem weiteren Problem: Zu viele trächtige Katzen! Ihren Unmut über die aktuelle Situation machen sie in einem Facebook-Beitrag ordentlich Luft.

+++Tierheim Essen schlägt Alarm: Diese beiden Vierbeiner sollten gar nicht in der Einrichtung sein+++

„Die Kittensaison geht wieder los! Was für andere echt niedlich ist, ist für uns eine echte Katastrophe. So gerne wir Katzen mögen, die Unterbringung für tragende Katzen ist bei uns suboptimal“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Tierheim Essen auf der Suche nach Pflegestellen

Aus diesem Grund hat das Tierheim Essen einen wichtigen Appell an seine Follower: „Deswegen benötigen wir Pflegestellen, für Katzenmütter, Flaschenkinder und Jungkatzen. Wenn Ihr Platz und Zeit habt, meldet euch doch bitte per Mail mit Telefonnummer bei uns, th-info@tierheim-essen-org. Unsere Katzenpfleger besprechen dann alles weitere mit Euch.“

Und der Post findet ordentlich Anklang unter den Followern des Tierheim Essen. „Leider fehlt es an der Zeit, Pflegestelle zu werden. Der Vollzeitjob lässt leider keinen Platz für intensive Betreuung. Ich würde euch gerne helfen und unterstützen“, bedauert zum Beispiel eine Frau in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Tierheim Essen: Frau ermutigt

Eine andere Frau spricht anderen Mut zu, es zu probieren: „Ich mache schon seit Jahren Pflegestelle für Flaschenkinder… es ist nicht so schwer, wie man denkt und es ist schön, nachher den Erfolg zu sehen, deshalb traut euch… es ist ja für eine absehbare Zeit.“ Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch jedes einzelne Tier letztendlich wirklich ein liebevolles Zuhause findet.