Mädchen kommt ins Tierheim Essen – was es in den Händen hält, macht die Mitarbeiter sprachlos

Anfang Juli hatte das Tierheim Essen besonderen Besuch. Nein, es war nicht etwa jemand Prominentes zu Gast, aber dennoch hinterließ diese Person einen bleibenden Eindruck. Ein kleines Mädchen kam mit seiner Mutter vorbei, in den Händen ein paar Scheine.

Doch als sie den Mitarbeitern aus dem Tierheim Essen erzählte, wo das Geld herkam, konnten diese kaum fassen, was sie da hören – von einem kleinen Mädchen mit einem großen Herz für Tiere.

Tierheim Essen: Eine ganz besondere Spende für das Tierheim Esse

„Letzten Freitag [am 4. Juli, Anm. d. Red.] besuchten uns Stephanie und Tochter Benja“, berichtet das Tierheim auf Facebook von der beeindruckenden Begegnung. „Benja hatte vor einem Jahr eine sehr rührende Idee: Sie verzichtet ein Jahr lang auf ihr Taschengeld, um die Endsumme dann an das Tierheim zu spenden. Was ein altruistischer Gedanke, der uns sprachlos gemacht hat.“

Auch herzergreifend: Hund „so gut wie verhungert“ – Tierheim Bochum hat bösen Verdacht!

200 Euro hatte Benja zusammengespart und diese dann in Begleitung ihrer Mutter persönlich den Mitarbeitern überreicht. „Wir danken Benja für so viel Tierliebe.“

Mitarbeiter bedanken sich bei Spenderin Benja

Als Dankeschön durfte Benja dann auch noch bei einer exklusiven Führung durch das Tierheim bei der Fütterung der Tigerpython „Nemo“ aus nächster Nähe zuschauen, was sie laut den Tierpflegern sehr spannend fand. Doch nicht nur die freuten sich über die grenzenlose Tierliebe des Mädchens.

Weitere Themen:

In den Kommentaren überwerfen sich Tierfreunde und Unterstützer des Tierheims in Essen beinahe mit ihrem Lob für Benja. Sie zollen ihr Respekt für diese selbstlose Geste der Tierliebe. Hier eine Auswahl an Kommentaren: