Tierheim Essen verhängt Aufnahmestopp von DIESEN Tieren – Schuld ist die Vogelgrippe

Die Vogelgrippe ist mittlerweile auch in Essen im Ruhrgebiet angekommen. Vor ein paar Tagen meldete die Stadt einen Ausbruch in der Grünen Mitte im Stadtzentrum (>>hier mehr). Mittlerweile besteht bittere Gewissheit: Bei der Geflügelpest-Variante handelt es sich um eine besonders aggressive Art der Wildgeflügelpest.

+++ Bittere Gewissheit! Gefährliche Vogelgrippe-Variante in Essen bestätigt – Stadt warnt +++

Züchter und Halter müssen nun Schutzmaßnahmen treffen. Jetzt reagiert sogar das Tierheim Essen und will seine tierischen Bewohner vor dem Virus schützen. Dafür verhängt das Tierheim einen Aufnahmestopp für einige Tierarten.

Tierheim Essen verhängt Aufnahmestopp

Zuletzt sorgten eher Katzen- und Hundeschicksale für emotionale Beiträge vom Tierheim Essen. Jetzt geht es um die gefiederten Schützlinge – allen voran die Hühner. Die sind jetzt ins Kleintierhaus umgezogen, wie das Albert-Schweitzer-Tierheim erklärt. Der Hintergrund: Die in der Stadt grassierende Vogelgrippe.

„Die Hühner sind mittlerweile fester Bestandteil in unserem Außenbereich und wir möchten nicht, dass ihnen etwas passiert“, betonen die Mitarbeiter den Ernst der Lage. Darum gibt es nun auch einen Aufnahmestopp für verschiedene Vogelarten. Sollten diese bereits mit dem Virus in Berührung gekommen sein, könnten sie dieses auf die Hühner übertragen. Die Folgen wären sicherlich fatal.

Tierheim Essen nimmt keine Vögel mehr auf

Das Tierheim geht noch mehr ins Detail: „Bitte bringt folgende Vögel, ob verletzt oder nur schlapp, nicht zu uns in das Tierheim: -Wasservögel (Schwan, Ente, Gans, Teichhuhn …), Rabenvögel (Krähe, Elster, Eichelhäher …) und Greifvögel.“ Doch das ist noch nicht alles.

„Aus aktuellem Anlass werden wir bis auf Weiteres auch keine Wildvögel abholen. Wenn ihr verletzte oder tote Wildvögel seht oder findet, bitte die Leitstelle der Feuerwehr oder das Veterinäramt informieren.“ Wie lange diese Maßnahme aufrechterhalten wird, ist noch nicht klar. Sicherlich solange, wie die Vogelpest noch ein Thema in der Stadt ist.