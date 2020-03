Thyssenkrupp: Hunderte verlieren ihren Job – jetzt bietet der Konzern DAS an

Essen. Von bisher 400 Millionen Euro der Kosten pro Jahr will das Unternehmen Thyssenkrupp zukünftig 200 Millionen einsparen. Das sind ganze 50 Prozent. Um dies zu schaffen werden etwa 400 von 800 Stellen abgebaut. Das trifft allein Thyssenkrupp-Mitarbeiter, die in der Verwaltung in der Zentrale in Essen tätig sind, berichtet die „WAZ“.

Thyssenkrupp hat nun eine Lösung für die Mitarbeiter, aber nicht für alle. Der Konzern aus Essen will eine Transfergesellschaft gründen. Aber nur für 150 Mitarbeiter. Es handelt sich bei der Transfergesellschaft um ein „Freiwilligenprogramm“.

Thyssenkrupp: Mitarbeiter bekommen weniger Gehalt

Wie viel die Angestellten dabei verdienen, steht auch schon fest. Demnach sollen die Thyssenkrupp-Mitarbeiter ein Jahr lang ein sogenanntes „Transfer-Kurzarbeiter-Geld“ erhalten. Unterstützt werden sie dabei von der Bundesagentur für Arbeit.

Das ist eine Transfergesellschaft:

mit einer Transfergesellschaft will man Mitarbeiter vor Arbeitslosigkeit schützen

sie dauert maximal zwölf Monate

neue Arbeitsplätze sollen vermittelt werden

die Teilnahme ist freiwillig

die Agentur für Arbeit unterstützt das Verfahren

CEO Martina Merz: thyssenkrupp ist vergleichbar mit einem großen Schiff, das in zu flache Wasser geraten ist. #tkhv pic.twitter.com/Oto52fm5ft — thyssenkrupp (@thyssenkrupp) January 31, 2020

60 bis 67 Prozent des bisherigen Netto-Einkommens sollen laut „WAZ“ fließen. Thyssenkrupp erhöht jetzt den Betrag auf 85 Prozent und will auch die Sozialversicherungsbeiträge übernehmen.

Zwei Drittel der 150 Plätze des„Freiwilligenprogramms“ sind laut eigener Aussage bereits vergeben. Die Nachfrage hält bei Thyssenkrupp weiterhin an.

Warum genau die 400 Mitarbeiter in der Verwaltung bei Thyssenkrupp weichen müssen und ob sie eine Abfindung erhalten werden, liest du bei der „WAZ“. (ldi)