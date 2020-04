Betrüger geben sich in Essen als Mitarbeiter der Telekom aus. (Symbolfoto)

Telekom: Fiese Betrugsmasche in Essen – Polizei warnt!

Essen. Am Donnerstag ist ein 90-jähriger Mann aus Essen von zwei Trickbetrügern bestohlen worden. Gegen 13 Uhr sollen die beiden Männern an der Haustür des Senioren geklingelt haben. Sie haben sich als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und betraten die Wohnung des älteren Mannes.

Während sich der Mann aus Dortmund mit dem vermeintlichen Mitarbeiter der Telekom unterhielt, durchsuchte sein Komplize offenbar die Wohnung nach Geld und Wertgegenständen. Als die beiden Männer wieder gegangen waren, musste der ältere Mann mit Entsetzen festellen, dass aus seinem Schrank Bargeld gestohlen wurde. Er alarmiere daraufhin sofort die Polizei.

Telekom: Polizei Essen fandet nach Trickbetrügern

Die Polizei beschreibt das Aussehen der beiden Betrüger als „südländisch". Sie sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Einer der beiden Männer soll groß und schlank gewesen sein, der andere klein und korpulent. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer die Täter gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 melden und Hinweise an die Beamten weiterleiten.

Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Betrügern schützt

Die Polizei warnt außerdem vor weiteren Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke, der Telekom, als Handwerker oder andere Dienstleister ausgeben. Kriminelle versuchen immer wieder das Vertrauen ihrer Opfer durch Gutgläubigkeit auszunutzen, um sie auszurauben und zu bestehlen. Häufig fallen ältere Menschen auf die Betrüger herein.

Deshalb warnt die Polizei: Du kannst ruhig misstrauisch sein, wenn fremde Leute versuchen in deine Wohnung zu kommen! Lass dir immer einen Ausweis von dem Fremden zeigen und ruf' zur Not auch das Unternehmen an, deren Mitarbeiter gerade angeblich vor deiner Haustür stehen.

Außerdem wichtig: Such' die Telefonnummer immer selbst heraus und ruf' dort persönlich an! Der Betrüger sollte das nicht für dich tun. Und vor allem: Solltest du gar keinen Handwerker erwarten oder gibt es gar kein Problem mit dem Telefonanschluss, solltest du misstrauisch sein. Wenn du glaubst, dass du es mit einem Betrüger zu tun hast, dann wende dich sofort an die Polizei. Sprich auch mit deinen Verwandten über solche Vorfälle. Aufklärung ist der beste Schutz. (kf)