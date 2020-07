Die Emanzipation der Schwulen

Rüttenscheid. Die Essener Volksbühne lädt zur Premiere ihres Stücks „Norman, bist du es?“ für Samstag, 12. Juni, ein.

Da hat er seinen Sohn mit zum Fußball genommen und zum Boxen, ihm schon zum vierten Geburtstag einen Werkzeugkoffer gekauft - und dann das: Der inzwischen erwachsene Sprössling ist schwul. „Wahrscheinlich liegt es am Namen“, klagt Ben Zimmermann. Der verzweifelte Vater ist eine der Hauptfiguren in dem bissig-humorvollen Stück „Norman, bist du es?“ von Ron Clark und Sam Bobrick, das die Essener Volksbühne ab Samstag, 12. Juni, spielt. Premiere ist im Katakomben-Theater, weitere Vorstellungen sind in Überruhr und Kray geplant.

„Es handelt sich um ein Schwulen-Emanzipations-Stück aus den 70ern, das voller Klischees über Homosexuelle ist“, sagt Michael Klops, der den Vater mimt. Dennoch sei der Stoff heute noch aktuell, „denn Homosexualität ist ja immer noch nicht so ,normal’, wie man oft meint“, so Klops. Nach wie vor hätten es Männer mit Neigung zum gleichen Geschlecht nicht unbedingt leicht, sich zu outen - gerade in typischen Männerberufen wie Polizist oder Fußballprofi.

In „Norman, bist du es?“ beginnt alles damit, dass Vater Ben Zimmermann unverhofft aus Rosenheim ins Ruhrgebiet reist, um sich bei Sohn Norman über seine untreue Ehefrau auszuheulen. Eher unfreiwillig überrascht er Norman mit dessen Freund David (Sascha Weinstein) - und ist so entsetzt, dass er versucht, den Sohn mit Fachliteratur und einer Prostituierten (Katja Jeziorny) zu „heilen“. Als dann auch noch die frustrierte Ehefrau (Angelika Stückradt) dazukommt, scheint das Familienchaos perfekt. Ob David als Familientherapeut helfen kann?

Ins Ruhrgebiet verlegt

„Der Vater handelt natürlich vollkommen lächerlich, aber er ist trotzdem eine positive Figur, weil er seinen Sohn liebt und um ihn kämpfen will - wenn auch mit seltsamen Mitteln“, erklärt Regisseur Thomas Grömling. So sind die Fragen des Vaters an den Sohn, etwa „Nimmst du Drogen?“, „Hast du mal deinen Arzt gefragt?“ oder „Wie kannst du glücklich sein ohne Frau?“ zwar klischeebeladen, wirken aber auch rührend unbeholfen.

„Norman, bist du es?“ soll in jedem Fall ein Stück zum Lachen sein - eine Komödie, die die Zuschauer gut unterhält. „Wenn sie jemanden auch zum Nachdenken anregen sollte, wäre das einfach eine positive Begleiterscheinung“, so Grömling. Damit die Witze und Anspielungen des Originals in der deutschen Adaption auch funktionieren, haben Grömling und sein Ensemble den Plot von den Staaten ins Ruhrgebiet verlegt und vieles umgeschrieben. „Da ist dann nicht mehr von Clinton, Hillary und schwulen Footballstars die Rede, sondern von regionalen deutschen Stars wie Rene Pascal oder von Politikern wie Guido Westerwelle und Klaus Wowereit“, sagt der Regisseur. „Davor konnten wir natürlich nicht Halt machen.“

Das Ensemble der Volksbühne hofft, dass sich am Samstag möglichst viele Zuschauer einfinden, um die Premiere mitzuerleben. Nach dem Bummel über das Rü-Fest könne das ein schöner Ausklang sein, finden die Darsteller - vor allem für diejenigen, die eine Alternative zu lauten After-Rü-Partys suchen.