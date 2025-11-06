Steeler Weihnachtsmarkt: Preis-Überraschung! HIER zahlen Besucher sogar weniger als im Vorjahr

Die Vorfreude auf die Weihnachtsmarkt-Saison ist bei vielen Deutschen schon groß. In Essen-Steele hat das Warten seit dem 2. November endlich ein Ende – der erste Weihnachtsmarkt in NRW hat eröffnet. Doch Besucher überlegen sich genau, wofür sie ihr Geld ausgeben.

Denn Jahr für Jahr werden die Preise auf den Weihnachtsmärkten teurer. Und auch wenn in Essen-Steele die Preise für Glühwein und Bratwurst im Vergleich zum Vorjahr sogar gleich geblieben sind, zeigt die Tendenz leider nach oben. Umso überraschender, dass ein Stand auf dem Steeler Weihnachtsmarkt tatsächlich sogar die Preise nach unten korrigiert hat, wie DER WESTEN bei einem Besuch erfuhr.

Steeler Weihnachtsmarkt: Stand senkt die Preise

Die Preise für Glühwein, Bratwurst und Crêpes liegen wie im letzten Jahr schon bei vier Euro. Andere Weihnachtsmärkte in NRW haben bereits angekündigt, dass sie 2025 die Preise nochmal anheben mussten. Auch Dominik Dietrich hat die Preise für seine Backkartoffeln in diesem Jahr angepasst – allerdings zahlen die Kunden plötzlich weniger anstatt mehr. Ja, richtig gelesen!

Dominik Dietrich und sein Team bieten die beliebte Backkartoffel auf dem Steeler Weihnachtsmarkt an. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

„Wir sind tatsächlich etwas günstiger geworden. Die klassische Backkartoffel gibt es dieses Jahr für 6 Euro, wer Toppings noch dazu haben möchte zahlt 8 Euro. Im Vorjahr waren die Gerichte jeweils einen Euro teurer“, erklärt der 35-jährige Mitinhaber. „Dieses Jahr ist die Ernte der Kartoffeln etwas üppiger und günstiger, deshalb geben wir das gerne an die Leute zurück.“

Das Angebot der „K wie Kartoffel“

Klassische Backkartoffel mit Creme deiner Wahl für 6 Euro: Kräuterquark, Sauce Hollandaise oder Avocado-Knoblauch-Creme

Pilzrahm für 8 Euro: mit geschmorten Champignons in Rahmsauce

Italienische Bolognese für 8 Euro: mit Original italienischer Bolognese vom Rind und Grana Padano

Backkartoffel-Fans im Glück

Die Kunden wird des doppelt freuen, immerhin scheint sich der „K wie Kartoffel“-Stand großer Beliebtheit in Essen-Steele zu erfreuen, wie eine kleine Umfrage zu Eröffnung ergeben hat (hier mehr dazu). Wer die Backkartoffel übrigens auch mal abseits vom Weihnachtsmarkt probieren will, der muss nach Bochum fahren. Dort gibt es in unmittelbarer Nähe zum Bochumer Hauptbahnhof ein Lokal.

Noch mehr Meldungen:

Eine weitere Ausnahme auf dem Steeler Weihnachtsmarkt stellt auch der Glühwein-Stand von Günter Spiekermann dar. Denn hier kostet die Tasse tatsächlich noch 3,50 Euro. Seit vier Jahren hat der Verkäufer die Preise nicht mehr angepasst. Im Gespräch mit DER WESTEN hat der 74-Jährige verraten, wieso.