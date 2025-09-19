Kurz vor Stichwahl Kufen – Klewin: Stadt Essen macht Panne in vier Wahlbezirken öffentlich

Gleich acht Bewerber sind bei der Kommunalwahl in Essen am Sonntag (14. September) ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters gegangen. Übrig geblieben sind zwei: Amtsinhaber Thomas Kufen (CDU) und Herausforderin Julia Klewin (SPD). Am 28. September kommt es zur Stichwahl.

Doch kurz vor der großen Entscheidung kommt nun raus, dass es bei der Kommunalwahl zu einer Panne gekommen ist. Wie die Stadt Essen am Freitagabend (19. September) mitteilt, wurden insgesamt 136 Stimmzettel fehlerhaft ausgegeben. Es wurden dabei Stimmzettel eines benachbarten Kommunalwahlbezirks für den Rat der Stadt Essen ausgegeben. Diese Stimmen haben ihre Gültigkeit verloren. Doch was bedeutet das nun?

Panne bei Kommunalwahl in Essen: 136 Stimmzettel ungültig

Betroffen sind Stimmzettel aus gleich vier Wahlbezirken. Nachdem der Fehler aufgefallen ist, kam es zu einer umfassenden Prüfung, ob die ungültigen Stimmen einen Einfluss auf die Wahl zu haben. Dabei sei nach Angaben der Stadt herausgekommen, „dass die Anzahl der fehlerhaft ausgegebenen Stimmzettel im Verhältnis zum Abstand der*des jeweiligen Gewinnerin*Gewinners zur*zum Zweitplatzierten hinreichend groß ist, um einen Einfluss auf die Direktmandate ausschließen zu können“.

Es handelt sich dabei um folgende Stimmzettel:

Kommunalwahlbezirk 21, Stimmbezirk 1905: 72 falsche Stimmzettel, Wähler*innen insgesamt: 5.635, Differenz Wahlbezirksgewinner*in zu zweiten Platz: 538

Kommunalwahlbezirk 33, Stimmbezirk 3409: 22 falsche Stimmzettel, Wähler*innen insgesamt: 6.404, Differenz Wahlbezirksgewinner*in zu zweiten Platz: 338

Kommunalwahlbezirk 35, Stimmbezirk 4606: 3 falsche Stimmzettel, Wähler*innen insgesamt: 5.207, Differenz Wahlbezirksgewinner*in zu zweiten Platz: 1.141

Kommunalwahlbezirk 36, Stimmbezirk 4401: 39 falsche Stimmzettel, Wähler*innen insgesamt: 6.961, Differenz Wahlbezirksgewinner*in zu zweiten Platz: 231

Anschließend wurden die 136 für ungültig erklärten Stimmen ausgezählt, um Auswirkungen auf die Reservelistenplatzverteilung zu untersuchen. Danach wurden diese Stimmen dem vorläufigen Wahlergebnis zugezählt und mit Hilfe des Kommunalwahlrechners die Sitzverteilung berechnet. Das Ergebnis laut Stadt: „Der Fehler hatte keine Mandatsrelevanz.“

++ AfD-Beben bei Kommunalwahl im Ruhrgebiet – die Zeit der Ausreden ist vorbei ++

Entscheidung noch nicht gefallen

Zum Abschluss wurden die 136 ungültigen Stimmzettel nochmal analog zum Wahlergebnis der Gesamtstadt verteilt. Die Stadt gesteht ein, dass dieses Vorgehen zu Verwirrung und einer Beeinflussung bei den Wählern geführt haben könnte. Zu einer geänderten Sitzverteilung würde aber auch dieses Szenario nicht führen.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Inwiefern das Ergebnis dieser Prüfungen noch Konsequenzen mit sich zieht, wird erst am Montag (22. September) entschieden. Dann tagt der Kommunalwahlausschuss und entscheidet über das weitere Vorgehen.