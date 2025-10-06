Stadt Essen mit Kita-Hammer – Eltern hören jetzt ganz genau hin

Da können Eltern in Essen jetzt ein wenig aufatmen! Fast jeder kennt das Problem, wenn die eigenen Kinder in einen Kindergarten sollen – es gibt zu wenig Plätze und die Wartelisten sind meist schon ewig lang. Das Jugendamt sorgt jetzt aber für mehr Transparenz bei freien Betreuungsplätzen in Kitas.

Wie die Stadt Essen nämlich nun bekannt gibt, ist es seit dem 1. September möglich, monatlich in eine Übersicht für das Kindergartenjahr 2025/2026 zu schauen. Auf einen Blick erkennen Eltern, wo noch Plätze in städtischen Einrichtungen verfügbar sind.

Stadt Essen überrascht Eltern

Doch es kommt noch besser: Seit dem 1. Oktober berücksichtigt die Stadt Essen auch die Kindertagespflegestellen in ihrer Liste. Damit wächst das Angebot an leicht zugänglichen Informationen über freie Plätze erheblich. Wer noch einen Platz sucht, sollte diese Chance nutzen.

+++Playmobil verteilt Spielzeug an Kinder – der Hintergrund ist ernst+++

Wichtig zu beachten ist, dass die Anmeldung über die Software LITTLE BIRD, die Eltern online nutzen können, läuft. Aber auch vor Ort gibt es Hilfe, denn die Einrichtungsleitungen stehen beratend zur Seite. Hier gilt auch, die genannten Ansprechpersonen direkt zu kontaktieren. Die Liste ist jedoch nicht immer vollständig. Einige freie Plätze tauchen vielleicht nicht auf, können aber trotzdem verfügbar sein.

Eltern müssen dennoch flott sein

Die Zahlen sind dabei auch nur Momentaufnahmen. Sobald Plätze vergeben werden, aktualisieren sich die Kapazitäten nicht sofort. Wer auf der Suche ist, sollte regelmäßig nachschauen oder aktiv den Kontakt zu den genannten Ansprechpersonen der Kitas suchen.

Mehr Themen für dich:

Eltern aus Essen können aus verschiedenen Angeboten der Kindertagesbetreuung wählen. Wie die Stadt auf ihrer Webseite schreibt, unterscheidet man dabei zwischen der Kindertagespflege und der Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Die Entscheidung hängt letztlich davon ab, welches Angebot zu Ihnen als Familie passt. Mehr dazu erfährst du >>>hier!