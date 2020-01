Essen: Seit drei Jahren steht dieses Haus leer – das passiert jetzt mit dem Gebäude auf der Limbecker Straße

Essen. Im Januar 2017 war Schluss: Sportscheck hat Essen als Standort verlassen, das Eckhaus an der Limbecker Straße neben Lego steht seitdem leer. Und jahrelang ist nichts in dem riesigen Gebäude passiert. Doch jetzt bewegt sich tatsächlich etwas: Es gibt Neuigkeiten für das ehemalige Sportscheck-Haus. Und die werden manch einen Essener überraschen.

Denn das Eckhaus auf der Einkaufsstraße in Essen wird nicht mehr nur ausschließlich für den Einzelhandel genutzt.

Ehemaliges Sportscheck-Haus in Essen: Es tut sich etwas

Dieser wird nur das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss zur Verfügung gestellt bekommen. Das bestätigt Ina Will vom Essener Marketing gegenüber DER WESTEN.

Wer genau dort einziehen wird, steht noch nicht fest. Das soll allerdings in den nächsten Monaten geklärt werden. Derzeit laufen Verhandlungen mit potentiellen Mietern.

Ab dem zweiten Obergeschoss wird es dann keinen Einzelhandel mehr geben.

Das ehemalige Sportscheck-Haus in Essen steht seit drei Jahren leer. Foto: Funke Foto Services

Ab dem zweiten Obergeschoss ändert sich alles

„Dort entstehen Büroflächen“, sagt Ina Will. Der Eigentümer des Gebäudes stehe in Verhandlungen mit möglichen Mietern, die dort ihre Büros ansiedeln wollen. Er hoffe, dass sich in den nächsten Monaten klären wird, wer endgültig in das seit drei Jahren leerstehende Gebäude zieht.

Ob bereits ein Einzug dieses Jahr stattfindet, könne noch nicht gesagt werden.

Weitere Infos sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden

Weitere Infos zu der Weitervermietung des Sportscheck-Hauses soll es aber im Laufe des Jahres 2020 geben.

Eins ist auf jeden Fall klar: Es tut sich endlich etwas in dem großen Haus an der Limbecker Straße in Essen.