Spielemesse Essen warnt Besucher vor mieser Betrugsmasche – „Bitte passt auf“

Die Spielemesse Essen sorgt in diesem Jahr für Schlagzeilen. Es hat eine kleine Sensation gegeben – mit erfreulichen, aber auch sehr unschönen Erfolgen. Jetzt sehen sich die Organisatoren der „Spiel 2024“ sogar gezwungen, eine öffentliche Warnung an die Besucher auszusprechen.

Wie schon ausführlich berichtet, wird die Spielemesse Essen in diesem Jahr von den Spiel-Fans regelrecht überrannt. Ein Grund dafür ist, dass die ersten zwei der insgesamt vier Veranstaltungstage auf den Feiertag 3. Oktober und den Brückentag fallen. Diese waren daher ratzfatz ausverkauft, viele Spontan-Besucher ohne vorher gebuchtes Ticket gingen oder gehen diesmal leer aus. Das ruft Betrüger auf den Plan.

Spielemesse Essen: Karten-Ansturm ruft Betrüger auf den Plan

Am Eröffnungstag war es gar zu einem Beinahe-Kollaps des Essener Hauptbahnhofs gekommen (Video dazu hier in diesem Artikel). Tausende Besucher von nah und fern wollten zum Essener Messe-Gelände, es kam zu irren Szenen (>>> hier mehr dazu). Und wer es dann tatsächlich in die Halle geschafft hatte, war vielfach auch nicht glücklich. Besucher berichten, dass es rappelvoll gewesen sei (>>> hier die Einzelheiten).

Auf seinen Social-Media-Kanälen warnt das Team der Spielemesse Essen jetzt vor Betrügern, die sich die Situation zunutze machen wollen. Da heißt es: „Wichtige Info zu euren Tickets: Die Tickets sind personalisiert, wenn ihr aber aus verschiedenen Gründen verhindert seid, dürft ihr eure Tickets an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben. Dafür braucht ihr eine Vollmacht und eine Kopie eures Personalausweises – alle Informationen müssen gut erkennbar sein.“

Warnung vor überteuerten Ticket-Angeboten

Schon geht unter den Social-Media-Nutzern die Frage um, ob angesichts des großen Andrangs auch tatsächlich am Eingang der „Spiel 2024“ die Vollmachten kontrolliert werden. Besucher, die bereits am Eröffnungstag auf der Spielemesse Essen waren, berichten, dass dies nicht geschehen sei. Darauf verlassen, dass es auch an den anderen Tagen so sein wird, können sich Besucher allerdings nicht.

Daher spricht das Team der Spielemesse Essen auch noch einmal diese Warnung aus: „Wir sehen, dass gerade viele überteuerte Angebote verbreitet werden. Bitte passt auf, denn es besteht ein hohes Risiko, an Betrüger zu geraten. Schützt euch und eure Tickets!“ Wer also bis Sonntag, 6. Oktober, auf die Messe will und bisher kein Online-Ticket gebucht hat, sollte größte Vorsicht walten lassen. Das Risiko, bei einer fremden Person für viel Geld ein Ticket zu erstehen und dann nicht reinzukommen, darf wohl nicht unterschätzt werden.