Besucher erhalten kurz vor der Spielemesse in Essen die Nachricht – es geht um die Tickets

Essen steht vom 23. in 26. Oktober im wahrsten Sinne des Wortes im Zeichen von Spiel und Spaß. Denn dann lockt die Spielemesse wieder zum Testen der neusten Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele.

Doch gut eine Woche vorm Mega-Event erreicht Besucher jetzt eine Nachricht rund um die Messe Spiel in Essen, die sie in Stress geraten lässt. Denn laut Recherchen von DER WESTEN ist einer der vier Tage bereits ausverkauft.

Tickets für Spielemesse in Essen ausverkauft

Gerade erst wurde bekannt, dass die Spielemesse in Essen in diesem Jahr Änderungen an den Tickets vornimmt. Anstelle von Dauerkarten, wollen die Veranstalter in diesem Jahr auf Tagestickets setzen. Was dahinter steckt, kannst du hier nachlesen >>>.

Nun folgt für Kunden bereits die nächste Nachricht bzw. eine regelrechte Hiobsbotschaft. Denn wer sich bislang noch nicht entscheiden konnte, an welchem der vier Tage er die Messe besuchen will, sollte sich damit nicht mehr lange Zeit lassen. Denn wie diese Redaktion bei Recherchen erfuhr, soll es ausgerechnet für den begehrten Samstag (25. Oktober) schon keine Tickets mehr geben.

+++ Anna-Carina Woitschack, Olaf Henning & Co.: Weihnachtsmarkt Essen-Steele lässt es alle wissen – DIESE Stars kommen +++

Erste Angebote auf Kleinanzeigen

Schon im Juli startete der Ticketvorverkauf für die begehrte Spielemesse im Ruhrgebiet. Da dürfte es kaum verwunderlich sein, dass es eine Woche vorm Mega-Event in Essen kaum mehr verfügbare Tickets gibt.

Weitere Nachrichten für dich:

Wer aber noch am Samstag auf die Spielemesse gelangen will, könnte jetzt auch auf Kleinanzeigen kurzfristig fündig werden. Laut Recherchen dieser Redaktion werden hier jetzt nämlich einige Tickets – zum Teil sogar in Verbindung mit Hotelzimmern in der Pottstadt – angeboten. Doch bleibt natürlich fraglich, ob Besucher dafür auch bereit sind, bis zu 1.800 Euro hinzublättern… Wohlgemerkt für das gesamte Messewochenende. Laut einer aktuellen Pressemitteilung rechnet der Veranstalter Merz Verlag in diesem Jahr mit gut 200.000 Besuchern.