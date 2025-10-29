Spiele-Messe in Essen kaum vorbei – da geht bereits die Nachricht um

Der Hype geht weiter. Auch in diesem Jahr hat die Spiele-Messe in Essen wieder tausende Besucher angelockt. 2025 stellte die „SPIEL“ in der Essener Messe dabei sogar mehrere Rekorde auf.

Niemals zuvor waren mehr Spiele-Fans bei Europas größer Brettspielmesse am Start. Noch nie war die Ausstellungsfläche größer. An jedem einzelnen Veranstaltungstag war die Spiele-Messe ausverkauft. Und dann wurde auch noch ein neuer Weltrekord gebrochen!

Spiele-Messe bricht Rekorde in Essen

Satte 220.000 Menschen aus aller Welt strömten von Donnerstag (23. Oktober) bis Sonntag (26. Oktober) in die Messe Essen und stöberten durch das Angebot der 948 Aussteller aus 50 Nationen. Der immense Andrang ließ dem Veranstalter keine Wahl.

++ SPIEL Essen ist den Besuchern viel Geld wert – „Wollen bis zu 2.000 Euro ausgeben“ ++

„Eigentlich wollte ich dieses Jahr gar keine neue Halle öffnen“, sagt Carol Rapp, Geschäftsführerin des ausrichtenden Merz Verlags. „Aber die Nachfrage nach Standflächen unserer Aussteller war so hoch, dass wir nur so die vielen Wünsche erfüllen konnten – und trotzdem noch eine Warteliste nach Anmeldeschluss eröffnen mussten.“ Und so öffnete man erstmals Halle 7 und vergrößerte die Ausstellungsfläche auf 77.500 Quadratmeter. Dadurch konnten noch mehr Menschen als letztes Jahr in den Genuss der Spiele-Messe kommen.

++ Besucher der SPIEL Essen ziehen deutliches Fazit – „Hoffe, das wird geändert“ ++

Es hätten sogar noch mehr Spiele-Fans hereingedurft, doch die Maximalkapazität habe man nicht ausgeschöpft: „Es bringt uns allen nichts, wenn wir die Menschen in die Hallen stopfen. Wir möchten, dass es in den Gängen fließt und gleichzeitig möglichst viele Menschen uns besuchen können“, so Rapp.

++ Duisburger sammelt ehrenamtlich Müll – und kämpft sich damit raus aus dem Bürgergeld ++

Das sind die Gewinner des Deutschen Spiele Preises 2025:

Platz 1: SETI: Auf der Suche nach außerirdischem Leben von Tomáš Holek im Verlag CGE und HeidelBÄR Games

von Tomáš Holek im Verlag CGE und HeidelBÄR Games Platz 2: Endeavor: Die Tiefsee von Carl de Visser und Jarratt Gray im Verlag Frosted Games und Board Game Circus

von Carl de Visser und Jarratt Gray im Verlag Frosted Games und Board Game Circus Platz3: Bomb Busters von Hisashi Hayashi im Verlag Pegasus Spiele

von Hisashi Hayashi im Verlag Pegasus Spiele Das Beste Kinderspiel wurde Die kleinen Alchemisten von Matúš Kotry im Verlag CGE und HeidelBÄR Games

Weltrekord auf Spiele-Messe in Essen

Die große Nachfrage ließ auch die Aussteller jubeln: „Wir sehen die Begeisterung für das Thema jeden Tag bei uns am Stand, alle unsere Tische sind durchgängig besetzt“, sagt Hermann Hutter, Inhaber von Hutter Trade/Huch! und Vorsitzender des Spieleverlage e.V. „Das ist für uns als Aussteller einer der belohnendsten Aspekte der Messe, das direkte Feedback der Menschen. Hier treffen wir die Fans unserer Spiele ganz persönlich.“

Und dann war da ja auch noch der Versuch, den Weltrekord für das größte „Siedler von Catan“-Spiel aller Zeiten zu knacken (mehr dazu hier >>>). Ein Vorhaben, das am Freitag tatsächlich gelingen sollte!

Besucher der SPIEL in Essen stellten einen Catan-Weltrekord auf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mehr Themen:

Und wie es so schön heißt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die nächste Spiele-Messe findet 2026 vom 22. bis zum 25. Oktober in Essen statt.