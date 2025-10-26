Letzter Tag der SPIEL 2025 in Essen – bittere Gewissheit für Kurzentschlossene

Vom 23. bis 26. Oktober versammelten sich in der Messe Essen zahlreiche Brettspiel-Fans, um auf der SPIEL 2025 die neuesten Highlights aus der Spielewelt zu bestaunen und auszutesten.

Der gewaltige Andrang zeigte deutlich, wie groß das Interesse an dem vermeintlich nischigen Brettspiel-Event war. Wer jedoch spontan noch am Sonntag (26. Oktober) zum großen Finale der SPIEL 2025 nach Essen aufbrechen wollte, der muss sich auf eine große Enttäuschung gefasst machen.

SPIEL in Essen an allen Tagen ausverkauft

Die Nachricht der SPIEL Essen am Sonntagmittag ist deutlich: „Ausverkauft“, schreibt der Veranstalter auf Facebook. „Es gibt nun auch keine Tickets mehr für Sonntag!“ Tickets konnten ausschließlich online gekauft werden. Entsprechend nochmal der wichtige Hinweis, dass auch keine Tageskarten-Kassen vor Ort in Betrieb sind. Daher wird auch dringend von Käufen bei Drittanbietern gewarnt.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„An allen Tagen“ war das Event restlos ausverkauft. Eine bittere Nachricht für alle Kurzentschlossenen, die gerne noch auf der Messe vorbeigeschaut hätten – aber eine tolle Nachricht für die Organisatoren.

„Zum zweiten Jahr in Folge ist die SPIEL an allen Messetagen komplett ausverkauft – einfach unglaublich!“, freut sich das Team. „Euer riesiges Interesse und eure Begeisterung fürs Spielen machen dieses Event jedes Jahr zu etwas ganz Besonderem.“

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Besucher waren teils sogar aus dem Ausland angereist, um in der Ruhrpottstadt die neuesten Brettspiel-Trends zu erleben (>> hier mehr erfahren). Unsere Reporterin hatte sich vor Ort umgehört – einige begeisterte Besucher gaben an, auf der Messe bis zu 2.000 Euro ausgeben zu wollen!

Vorfreude auf SPIEL 2026

Die Messe-Veranstalter richten auf Social Media auch ein Wort an ihre Besucher: „Ein großes Dankeschön an euch alle – ohne euch wäre die SPIEL nicht das, was sie ist.“

Die nächste Ausgabe der SPIEL in Essen soll vom 22. bis 25. Oktober 2026 stattfinden.

