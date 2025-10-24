Wahnsinn wegen SPIEL-Messe: Besucher reisen dafür über 1000 Kilometer bis nach Essen!

Es wird wieder gezockt, was das Zeug hält! Die SPIEL in Essen hat seit dem 23. Oktober offiziell ihre Tore geöffnet – und schon jetzt purzeln die Rekorde. Nicht nur die Ausstellungsfläche ist so groß wie nie, auch bei den Besucherzahlen will die Messe diesmal ganz oben mitspielen.

Und das sieht richtig gut aus: Drei von vier Messetagen sind nämlich schon komplett ausverkauft! Nur am Sonntag (26. Oktober) können sich spontane Fans (Stand Freitagmittag, 24. Oktober, 12.30 Uhr) noch ein Ticket sichern. Dass das Interesse so groß ist, überrascht kaum: Nach Essen reisen längst nicht mehr nur Spielefreunde aus NRW – sondern Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. Manche legen dafür über 1000 Kilometer zurück.

Schweden, Ungarn & Co.: Fans reisen aus der ganzen Welt nach Essen

„Die Menschen, die Spiele mögen, sind Menschen, die ich mag“, sagt Erik E. (36) aus Schweden lachend. Ein Satz, der zeigt, was die Messe ausmacht – Gemeinschaft und Begeisterung. Dabei gibt Erik selbst zu: „Eigentlich mag ich keine Menschen.“ Seine Ausnahme? Spielefans.

Gemeinsam mit seinem Freund David T. (47) ist er über 1000 Kilometer angereist. „Ich mag die Community. Ich spiele einfach gerne mit meinen Freunden“, erzählt auch der 47-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN. Für die SPIEL nehmen die beiden ein Hotelzimmer – günstig ist das nicht, wie sie schmunzelnd anmerken. Aber das schreckt sie nicht ab: „Wir wollen trotzdem noch viele Spiele kaufen.“

Erik E. und David T. sind extra aus Schweden angereist. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Auch Alexandra aus Ungarn und ihr Freund aus Italien sind dabei. „Ich mag einfach Spiele, wir sind schon das dritte Mal hier. Ich freu mich jedes Jahr auf die Messe“, sagt sie. Camille R. (33) und Antoine (36) aus Frankreich sehen das ähnlich: „Wir lieben Spieleabende mit Freunden. In Essen finden wir jedes Jahr etwas Neues, das wir noch nicht kennen. Außerdem – die Stimmung ist einfach fantastisch!“ Und Martha K. ist sogar extra aus Polen gekommen. Sie will Kontakte knüpfen – „und natürlich das ein oder andere Spiel kaufen.“

Alexandra aus Ungarn und ihr Partner aus Italien sind extra für die SPIEL in Essen angereist. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Auch Spiele-Fans aus Deutschland besuchen die SPIEL

Natürlich sind auch zahlreiche Besucher aus der Region vor Ort. Sonja B., Daniela H. und Vera S. gehören zu den eingefleischten Fans. Daniela H. betreibt sogar den Instagram-Account „Brettspielzirkel“ – und hat zu Hause rund 1000 Spiele in den Regalen. „Ich möchte meine ehrliche Meinung zu den neuen Spielen abgeben“, sagt sie. „Deshalb bin ich hier – um neue Exemplare zu entdecken und auszuprobieren.“

Die Spiele-Fans aus NRW sind auch vor Ort. Sie wollen neue Spiele finden. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Auch aus anderen Ecken Deutschlands zieht es viele nach Essen. Tobias L. (29) aus Leipzig ist zum ersten Mal dabei: „Ich spiele viel mit Freunden, aber so eine Messe wollte ich schon lange erleben. Die Energie hier ist einfach ansteckend – man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus.“ Ute S. (61) aus Hamburg nutzt den Messebesuch als kleine Auszeit: „Ich liebe es, neue Spiele auszuprobieren. Zu Hause spiele ich viel mit meiner Familie – hier finde ich die besten Tipps dafür.“

Ob Würfelglück, Strategie oder einfach pures Gemeinschaftsgefühl – die SPIEL in Essen ist auch in diesem Jahr wieder ein Paradies für Brettspielfans aus aller Welt. Und eins ist sicher: Hier werden auch sicherlich neue Freundschaften geschlossen.