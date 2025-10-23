Irre Szenen bei Messe „Spiel“ in Essen ++ Chaos am Hauptbahnhof

Es ist schon wieder passiert! Schon im vergangenen Jahr war der Andrang zur Messe „Spiel“ in Essen enorm (siehe Video). Auch in diesem Jahr sorgte die weltweit größte Publikumsmesse für Brettspiele für einen Kollaps am Essener Hauptbahnhof.

Wie die „WAZ“ berichtet, musste die Ruhrbahn am Donnerstagmorgen (23. Oktober) Konsequenzen ziehen. So musste der Bahnsteig Richtung Messe Essen wegen der Menschenmassen immer wieder abgesperrt werden. Doch das ist noch nicht alles.

Chaos rund um Messe „Spiel“ in Essen

Lange Schlangen und Geschiebe in den Gängen. Zum Start der Spielemesse Essen platzte der Essener Hauptbahnhof mal wieder aus allen Nähten. Es hatte sich abgezeichnet, nachdem im Vorfeld bekannt wurde, dass die ersten beiden Messetage bereits ausverkauft sind. Damit war klar, dass am Donnerstag über 50.000 Menschen Richtung Messe Essen strömen werden.

++ Vor der Messe „Spiel“ in Essen warnt der Veranstalter: DIESE Besucher werden abgewiesen ++

Und die reisten nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Auch die Straßen rund um die Messe Essen waren extrem verstopft, wie eine Reporterin von DER WESTEN am eigenen Leib spüren musste. Der Rückstau reichte bis zur A52-Ausfahrt Essen-Rüttenscheid, wo die Autos auf dem Standstreifen warten mussten.

++ Kurz vor der Spiel 2025 in Essen erreicht Fans bittere Nachricht – „Kann nicht euer Ernst sein“ ++

Spielemesse Essen lockt Mega-Publikum

Um den Verkehr zu führen wurden sogar eine Nebenstraße auf den letzten Drücker gesperrt. Nach Angaben der „WAZ“ kamen auch Parkplätze und Busse hin zur Messe Essen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Mehr Themen:

Alles sieht danach aus, als könnte die „Spiel“ in diesem Jahr einen Besucherrekord aufstellen. Nach 204.000 Besuchenden im Vorjahr, könnte bei der diesjährigen Ausgabe eine neue Schallmauer durchbrochen werden. Mehr dazu hier >>>